人民币兑美元整理收平 机构倒量刺激成交大扩近四成

路透上海/北京6月13日 - 人民币兑美元即期周二整理收平，中间价则略微下跌。交易员称，本周美联储议息会议日益临近，市场似乎无意在此之前选择方向，窄幅波动也刺激了部分机构倒量，日成交量扩大近四成，短期汇价料会延续窄幅整理走势。

他们并表示，目前看美联储本次加息或已基本消化，市场更期待美联储会后声明是否会表达更清晰的后续升息以及缩表路径；如果本周中国金融市场也跟随美联储调整相关利率，则对汇率的影响会相对较小，否则汇价可能会小幅承压。

“越是到加息临近汇价波动就越小，市场情绪也会趋于谨慎，倒量就会比较多。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，美联储这次加息预期基本在汇价上提前反映了，若加息汇价不会有明显的变动，如果不加息才会有波动。

全球汇市方面，加元周二触及近两个月高点，否则今天市场将非常平静。加拿大央行官员的讲话令市场提升了对该行最早可能今年升息的预期。美元持稳，交易商等待美联储召开为期两天的政策会议，以寻找未来收紧政策步伐的信号。

鉴于市场普遍预期美联储将升息，联储关于未来数月进一步紧缩步伐的任何新的暗示，以及其对经济和通胀前景的看法，将是投资者关注的焦点。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.7981 6.7981 0.00%

中间价 6.7954 6.7948 -0.01%

成交额 321.61亿美元 236.11亿美元

日内波动幅度(pips) 28 日低6.7986 日高6.7958

今年以来升贬幅度 2.23%

2005年汇改以来升贬幅度 21.75%

一年期美元/人民币掉期 1270

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.7894 6.7955

一年期NDF 6.967 6.9705

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.7972；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6092、6.1784和8.6138。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）