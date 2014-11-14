人民币收低0.1%日内波动近百点 后市看法持续分化

中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透北京11月14日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五收低0.1%，与中间价小涨逆向
。交易员反映，尾盘时有油盘购汇出现，带动整体购汇增加使波动加剧，市场对于后市看法
继续分化。
他们并称，近期多数亚洲货币处于贬值风口，长期来看可能会对人民币有一定的贬值压
力，但短期影响可能有限。下午出炉10月金融数据显示实体经济需求偏弱，亦不利于人民币
走强。
一股份行交易员称，今天日内波动幅度接近100个点子，尾盘主要是受油盘带动，加上
止损盘也扩大了人民币跌幅。“短期不好说，...难说再往上（人民币贬值方向）走走呢。
”
而一股份行交易主管则表示，短期人民币可能依然在6.10-6.15区间震荡，“每天市场
其实没有太多变化，正常回调。（后市）大家都觉得都是窄幅震荡，而且没有明确方向说贬
或者升。”
本周日圆兑美元徘徊于七年低点，韩元兑美元也触及逾一年低位。
另一中资大行交易员表示，短期市场一两百个点子的震动属于正常波动，目前的价位较
为均衡，到年底人民币也有可能会继续升值。
他并指出，近期亚洲货币贬值主要因美元指数升值带动，“人民币方面因为贸易数据大
幅好于预期，相抵冲了，所以看来是个neutral的位置。”
中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年
经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，
适时适度预调微调。
全球汇市，美元周五在亚洲盘全线上涨，兑日圆刷新七年高位，投资者益发预期日本首
相将提前改选国会并推迟消费税上调。
以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格CNY=CFXS 6.1307 6.1248 -0.10%
中间价CNY=PBOC 6.1399 6.1418 0.03%
成交额CNYSPTVOL=CFXT 152亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.30% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 102 6.1213 6.1315
2014年来即期升贬值幅度 -1.25%
1年期美元/人民币掉期升水1410
离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日
1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2640/80 6.2635
CNH即期CNH= 6.1302/22 6.1286
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良)
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