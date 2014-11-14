人民币收低0.1%日内波动近百点 后市看法持续分化

路透北京11月14日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五收低0.1%，与中间价小涨逆向

。交易员反映，尾盘时有油盘购汇出现，带动整体购汇增加使波动加剧，市场对于后市看法

继续分化。

他们并称，近期多数亚洲货币处于贬值风口，长期来看可能会对人民币有一定的贬值压

力，但短期影响可能有限。下午出炉10月金融数据显示实体经济需求偏弱，亦不利于人民币

走强。

一股份行交易员称，今天日内波动幅度接近100个点子，尾盘主要是受油盘带动，加上

止损盘也扩大了人民币跌幅。“短期不好说，...难说再往上（人民币贬值方向）走走呢。

”

而一股份行交易主管则表示，短期人民币可能依然在6.10-6.15区间震荡，“每天市场

其实没有太多变化，正常回调。（后市）大家都觉得都是窄幅震荡，而且没有明确方向说贬

或者升。”

本周日圆兑美元徘徊于七年低点，韩元兑美元也触及逾一年低位。

另一中资大行交易员表示，短期市场一两百个点子的震动属于正常波动，目前的价位较

为均衡，到年底人民币也有可能会继续升值。

他并指出，近期亚洲货币贬值主要因美元指数升值带动，“人民币方面因为贸易数据大

幅好于预期，相抵冲了，所以看来是个neutral的位置。”

中国国务院总理李克强称，中国今年能够实现全年7.5%左右的预期增长目标，虽然明年

经济下行压力较大，但中国经济的基本面没有变，将继续保持宏观政策的连续性和稳定性，

适时适度预调微调。

全球汇市，美元周五在亚洲盘全线上涨，兑日圆刷新七年高位，投资者益发预期日本首

相将提前改选国会并推迟消费税上调。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1307 6.1248 -0.10%

中间价CNY=PBOC 6.1399 6.1418 0.03%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 152亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.30% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 102 6.1213 6.1315

2014年来即期升贬值幅度 -1.25%

1年期美元/人民币掉期升水1410

离岸人民币市场,北京时间16:52 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2640/80 6.2635

CNH即期CNH= 6.1302/22 6.1286

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 倪蔚丹/李然；审校 张喜良)

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