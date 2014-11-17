人民币收涨 沪港通正式开闸短期提振明显

路透北京11月17日 - 中国人民币兑美元周一收升，与中间价逆向。沪港通今日正式开闸，离岸市场CNH受到热捧，走势强于在岸市场，在岸价格也受到带动。

不过交易员认为，短期来看市场信号较为矛盾，包括短期内石油购汇可能偏多、中间价走低等都不支持人民币升值，而美元在海外市场走弱、沪港通短期支撑又都使人民币有条件走强。

“各个方面的信息可能会相互对冲吧，短期市场可能会保持谨慎。”一股份行交易主管说。

他认为，沪港通对于今天离岸市场人民币上涨贡献明显，不过这种冲击维持时间只会在一两天左右而不会太长，作为单个事件而言可能只是一次性影响。

作为近年来中国资本市场国际化最大一步的沪港通机制周一顺利启动，海外资金投资A股（俗称北向）的热络程度明显高于国内投资者投资港股（南向）。沪股通130亿元当日额度午后提前用完。沪指冲高回落，收市小跌；港股则下挫1.21%。

一中资大行交易员认为，上周五盘末人民币明显走贬之后，今天早上结汇较为明显而有所反弹。预计近期购汇可能偏多，人民币近期弱势可能会延续。

全球汇市方面，美元兑日圆周一波动剧烈，在日本GDP数据显示经济陷入衰退之后曾一度飙升至七年高点，但在该数据打击日本股市大跌之后，美元/日圆有所回落。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1241 6.1307 0.11%

中间价 6.1409 6.1399 -0.02%

成交额 130亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.28% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 50 6.1239 6.1289

2014年来即期升贬值幅度 -1.15%

1年期美元/人民币掉期升水 1397

离岸人民币市场,北京时间16:59 今日 上日

1年期NDF 6.2600/40 6.2615

CNH即期 6.1244/64 6.1291

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/倪蔚丹; 审校 林高丽)

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