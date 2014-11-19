人民币随中间价收升 CNH走弱带动境内涨幅收窄

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京11月19日 - 中国人民币兑美元周三收升，中间价结束连两天走弱行情后回升，带动人民币高开并一度触及10日新高。不过日内离岸人民币明显下跌并弱于在岸，带动境内购汇，使即期涨幅收窄。
“CNH价格上来不少，带动境内价格也往上走。”一股份制银行交易员称。
多位交易员并指出，境内外市场均有油盘购汇，使今天人民币表现偏弱。后期整体走势并不明朗，因中间价的波幅很正常，无法给出方向指引。
本地时间17:10，离岸人民币现汇报6.1234，较上日下跌44个点子。无本金远期外汇(NDF)一年期报6.2500/530，上日收盘在6.2530。
国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数10月环比上升1.5%至121.57，连续第五个月回升并创历史新高。
此外，美国财政部最新数据显示，今年9月中国减持美国国债34亿美元，上月为增持。截止9月末，中国持有的美国国债为12,663亿美元，仍是美国国债的全球最大单一持有国。
全球汇市方面，美元兑日圆周三触及七年新高，兑英镑则守在接近14个月高点的位置。在美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录公布前，投资者增加美元多头押注。该会议记录预计将凸显美联储和其他央行之间的政策差异。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1198 6.1213 0.02%
中间价 6.1397 6.1430 0.05%
成交额 162亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.37% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 54 6.1167 6.1221
2014年来即期升贬值幅度 -1.08%
1年期美元/人民币掉期升水1395
离岸人民币市场,北京时间17:03 今日 上日
1年期NDF 6.2500/30 6.253
CNH即期 6.1219/49 6.1168
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李文科/李然; 审校 曾祥进)
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