人民币收贬 受离岸汇率走弱和汇丰PMI初值逊色带动

路透北京11月20日 - 中国人民币兑美元周四收贬，结束此前连续三天的升势，中间价亦小幅走弱。交易人士称，盘面购汇偏多，主要受离岸人民币继续回落，及今早公布的11月汇丰PMI初值创半年低位所带动。

他们表示，今日日圆一波大幅贬值亦带动CNH走贬，且中间价低开亦给即期汇率施加贬值压力。所有的因素都指向贬值方向，从而导致境内即期购汇踊跃。

“市场今天比较平淡吧，贬值也没有超过周初水平。就是跟着CNH走，早上PMI数据出来以后也有一波美元买盘。”一外资行交易员说。

另一股份行交易员表示，今日有中资大行一直在结汇，导致人民币走贬至6.1250左右的位置几度受到支撑，但估计是客盘结汇，而不是央行出手干预。

他并指出，之前认为人民币可能会升值，主因沪港通开启后，如果交易额度用满的话，CNH会有较大的结汇盘。在上周人民币走出小贬行情后，他们偏向于观望态度，后市需关注CNH走势。

“后市如果升值预期真的起来的话，就应该是Dollar/CNH要比Dollar/CNY低，如果我们能看到Dollar/CNH持续低于Dollar/CNY的现象的话，升值预期可能就慢慢起来，结汇盘可能就会大量涌现出来。”他说。

受产出指数再度跌破荣枯线、并创七个月低点拖累，汇丰11月中国制造业PMI初值下滑至半年来最低水平。再加上就业指数已经连续13个月处在萎缩区域，表明中国经济下行压力依然很大，需要政策面持续宽松提供支持。

全球汇市方面，日圆周四下滑，兑美元触及七年低点，兑欧元跌至六年低点，因投机客扎堆以日圆为融资币进行利差交易。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1245 6.1198 -0.08%

中间价 6.1417 6.1397 -0.03%

成交额 166亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.33% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 45 6.1214 6.1259

2014年来即期升贬值幅度 -1.15%

1年期美元/人民币掉期升水 1425

离岸人民币市场,北京时间17:14 今日 上日

1年期NDF 6.2530/64 6.25

CNH即期 6.1265/85 6.124

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/倪蔚丹; 审校 吴云凌/曾祥进)

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