人民币续收升 收盘前结汇增多但仍难走出区间横盘

路透上海/北京5月16日 - 人民币兑美元即期周二续收升，中间价则创三周新高。交易员称，欠佳美国数据打压美元指数下行，人民币中间价趁势继续往升值方向过滤；早盘时段逢低购汇需求仍较多，限制了汇价反弹空间；收盘前购汇减少结汇增多，人民币扩大升幅。

他们并指出，“一带一路”峰会结束，市场料会将焦点重新落在美国经济数据表现上，以期寻找6月美联储加息线索；离岸CNH连升一周，也明显缓和了市场贬值预期，离岸美元/人民币一年期平价期权隐含波动率再创“8.11”汇改以来新低。

“白天美元指数一直在下，人民币没怎么动；收盘前20分钟，感觉是大家等油盘没等来就砸（美元）了。”一中资行交易员称。

他并称，美元指数升值周期有见顶的迹象，人民币连续三年单边贬值，今年有可能出现拐点；不过人民币贬值情绪还是在的，今年可能一整年都是慢慢磨掉贬值预期的区间横盘走势。

全球汇市方面，欧元兑美元周二升穿1.10美元，触及去年11月特朗普当选总统以来高点，因政治动荡及对美国升息的疑虑打压美元，而交易商预期欧元区增长数据将会强劲。

“特朗普和俄罗斯相关的消息或许是造成美元走软的原因，因外界认为特朗普在位时间可能不足以让他通过税制改革，而税制改革的题材至少已经部分反映在美元汇价上，”伦敦RBC Capital Markets汇率策略师Adam Cole表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8897 6.8976 0.11%

中间价 6.879 6.8852 0.09%

成交额 262.8亿美元 291.47亿美元

日内波动幅度(pips) 48 日低6.8939 日高6.8891

今年以来升贬幅度 0.87%

2005年汇改以来升贬幅度 20.13%

一年期美元/人民币掉期 1255

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8854 6.8919

一年期NDF 7.0695 7.076

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8934；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.5911、6.0843和8.9084。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）