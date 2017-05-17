人民币高开低走微收贬 美指跌但购汇强致日内汇价走低

路透上海/北京5月17日 - 人民币兑美元即期周三高开低走微收跌，中间价则创三个月新高。交易员称，美元指数破位下行提振中间价，另外中间价仍往升值方向过滤，大有引导市场打破贬值预期的意图，但当前客盘购汇需求仍较强，能否突破波动区间还需进一步观察。

他们并表示，虽然短期美国政治风波和欧洲经济数据较好，但美联储仍有加息和缩表预期，因此并不能过分看空美元指数；由于美指下行幅度明显大于美元对人民币中间价下跌幅度，人民币汇率指数创出新低，共同消化美元指数下行的影响。

“今天购汇很强，可能有油盘吧，没什么人出来卖（美元）。”一中资行交易员称。

他并表示，虽然今日美元指数跌破98关口，但日内有所反弹，且6月加息预期在，是否会出现趋势性下行还有待观察。

亦有中资行交易员表示，4月结售汇逆差情况与盘面的交易状况一致，由于当月汇率窄幅横盘，市场交投兴趣不浓，严格管理下大笔客盘购汇也较少；5月该情形或将延续。

中国4月银行结售汇逆差149亿美元，为连续22个月出现逆差，环比续扩但同比下降37%，且远期结售汇签约顺差为51亿美元。外管局解读称，4月境内主体涉外收支行为总体平稳，企业对外直接投资回归理性，居民个人购汇规模目前处于近一年半最低水平。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微跌0.18%至92.64，创有该数据以来新低；SDR篮子指数跌至93.98；BIS篮子指数跌至93.49，亦创有该数据来新低。

全球汇市方面，周三日圆/美元升至两周最高，瑞郎/美元触及七周高位，因围绕美国总统特朗普愈演愈烈的政治风波增强了对避险资产的需求。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.891 6.8897 -0.02%

中间价 6.8635 6.879 0.23%

成交额 268.44亿美元 262.8亿美元

日内波动幅度(pips) 111 日低6.8917 日高6.8806

今年以来升贬幅度 0.85%

2005年汇改以来升贬幅度 20.11%

一年期美元/人民币掉期 1252

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8823 6.8743

一年期NDF 7.064 7.067

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.889；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6499、6.1297和8.8956。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）