人民币震荡微收升 购汇需求仍多暂对疲软美指无感

路透上海/北京5月18日 - 人民币兑美元即期周四收盘微升，但升幅较盘初明显收窄，中间价则续创三个月新高。交易员称，美元指数持续疲软，但还未明显扭转市场购汇方向，反成实需客盘入市机会，导致市场价大幅低于中间价，虽然中间价连续往升值方向过滤。

他们并表示，美国政治风波可能还会延续一段时间，这其实给了人民币继续缓解乃至扭转贬值预期的机会，如果美指跌破95附近的“特朗普交易”起点，市场预期可能快速转换。

“美元指数下了这么多，美元/人民币很稳定，购汇还是比较多，可能市场猜测有油盘。”一外资行交易员称。

招商银行金融市场部外汇首席分析师李刘阳指出，由于人民币市场以实需占主导，所以贸易企业并不会频繁根据市场变化而调整策略。但调整缓慢不能等同于不调整，根据以往经验，人民币汇率变较美指滞后，但终究仍会反应过激美元变化。若美元大顶确认，人民币存反弹机会。

全球汇市方面，美元指数周四在六个月低点附近徘徊，此前兑日圆及欧元因美国政治风波而创出近一年来的最大跌幅。

“我们是否能够摆脱有关特朗普与俄罗斯的议题，还有待观察。我们已经有一段时间没有看多美元，即使我们预期有更多回升，这确实看起来只像是美元升势的尾声。”CIBC World Markets外汇策略负责人Jeremy Stretch称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8903 6.891 0.01%

中间价 6.8612 6.8635 0.03%

成交额 303.86亿美元 276.51亿美元

日内波动幅度(pips) 118 日低6.8957 日高6.8839

今年以来升贬幅度 0.86%

2005年汇改以来升贬幅度 20.12%

一年期美元/人民币掉期 1244

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8827 6.871

一年期NDF 7.07 7.0561

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8925；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6743、6.1933和8.9302。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）