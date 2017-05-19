人民币窄幅整理微收贬 后市关注特朗普事件的演进

路透北京5月19日 - 人民币兑美元即期周五窄幅整理微收贬，中间价则大幅走弱174点。交易员称，隔夜美元指数小幅反弹推动中间价走弱，不过中间价继续往升值方向略有过滤，日内汇价稳定在6.9下方，市场整体心理相当趋同，汇价未突破区间波动；收盘后美元指数突然掉头向下，离岸人民币亦大幅拉升，但随即回吐部分涨幅。

他们并表示，今天市场比较稳定，当前的价位属于比较真空的地带，购汇的动力并不是很强，结汇的动力也不强，实需购汇盘更多一些，短期走势主要看外盘美元的走势，尤其是美国总统特朗普问题发酵后美元的走势，看美元是否能稳住。

“市场没有特别的方向，就是在一个range（区间）内运行，短期看没有突破的迹象，...也没有明显的政策信号。”一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，最近即期、掉期都很稳，期权隐含波动率也降至两年半低点，市场没什么行情，这也是监管层希望看到的。

他们并表示，特朗普事件的演进给汇市带来变数，但人民币波动性比美元波动小，主要因为境内前期购汇盘有所抑制，后期缓慢释放，对冲了部分波动性，而现在美联储6月加息预期亦略有松动，美元变数成为未来关注重点。不过除非美元指数跌破95，否则人民币短期运行区间6.87-6.91仍不会轻易突破。

美国总统特朗普事件仍在发酵。美国总统特朗普周四否认曾要求前联邦调查局(FBI)局长科米停止对前国家安全顾问弗林的调查，谴责“通俄门”调查是美国史上“最大政治迫害”。

全球汇市方面，美元指数本周料创出去年8月以来的最大周线跌幅，几乎回吐了特朗普去年当选美国总统以来的全部涨幅。现在特朗普政治麻烦不断。

“市场目前担心，政府将会忙于应对丑闻，根本无法推进任何承诺，所以放松监管、减税等措施短时间内是见不到的，”荷兰合作银行驻伦敦汇市策略师Jane Foley称。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8926 6.8903 -0.03%

中间价 6.8786 6.8612 -0.25%

成交额 224.68亿美元 303.86亿美元

日内波动幅度(pips) 45 日低6.8958 日高6.8913

今年以来升贬幅度 0.83%

2005年汇改以来升贬幅度 20.08%

一年期美元/人民币掉期 1256

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8868 6.8831

一年期NDF 7.0805 7.078

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8921；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.6665、6.1928和8.9271。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）