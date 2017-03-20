人民币窄幅整理微收升 人民币汇率指数再创新低

路透上海/北京3月20日 - 人民币兑美元即期周一窄幅整理微收升，中间价则回落至6.90元附近。交易员称，市场对美联储后续加息频率感到失望，短期美元指数料仍将较弱；但在岸客盘依旧偏购汇，大行亦继续适度提供美元流动性，确保人民币兑美元维持在区间内运行。

他们并表示，近期美指走弱而人民币中间价持稳，令人民币汇率CFETS指数跌破去年8月以来的波动区间再创新低，甚至有进一步下跌的迹象，和去年同期走势较为类似。因市场预期较为平稳，不管是离岸还是在岸的较长期限美元/人民币期权隐含波动率均持续下滑。

“美联储加息之后，美元涨不涨都是小事，对投资的人来说，人家赚的都是投资的钱，买美元债什么的，所以最近购汇就很多。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，现在汇价缺少一种动起来的契机，大家还是偏区间操作。

据路透稍早测算，外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数周一较上日跌0.31%至93.03，再创该数据公布来新低。在岸美元/人民币一年期期权隐含波动率跌破4%，处于一年多的波动区间底部；而离岸美元/人民币一年期期权隐含波动率下探至5.35%附近，创近一年半新低。

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周一称，中国的跨境资本流动正向均衡状态收敛，未来中国跨境收支具有良好的稳健基础。

美元周一在亚洲交易时段逐渐走低，美国联邦储备委员会(美联储/FED)上周给出的利率指引没有很多人原先预计的那般强硬，多头依然在消化失望情绪。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.9043 6.9085 0.06%

中间价 6.8998 6.8873 -0.18%

成交额 189.76亿美元 158.8亿美元

日内波动幅度(pips) 45 日低6.9075 日高6.903

今年以来升贬幅度 0.65%

2005年汇改以来升贬幅度 19.87%

一年期美元/人民币掉期 1285

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8942 6.886

一年期NDF 7.1155 7.0985

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.905；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4367、6.1297和8.5616。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）