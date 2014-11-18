人民币随离岸汇率小幅收升 沪港通提振作用持续显现

路透北京11月18日 - 中国人民币兑美元周二收升，继续与中间价逆向而行。昨日开闸的沪港通继续提振离岸人民币，并对在岸市场有一定推升作用，短期料在6.12元附近盘整。

交易员指出，中间价连续第二天走弱，但对市场指引作用不强，刚刚开闸的沪港通可能产生的短期流动性并不明显，但因对人民币长期利好，且提振离岸人民币，在岸市场跟风小幅上扬。

“今天结汇比较明显，中资、外资都在卖美元。”一外资行交易员说，除了沪港通提振离岸人民币以外，境内人民币短端资金面偏紧可能也有影响；惟6.12元附近阻力偏大，升幅有所收窄。

上述交易员并称，今天出炉的10月代客结售汇数据与此前央行公布的金融机构新增外汇占款方向相反，难以理解，也难言对市场有何影响。

中国国家外汇管理局周二公布，10月银行代客结售汇逆差1,462亿元人民币，创该数据历史最大逆差，这与央行公布的当月金融机构外汇占款增加661亿元人民币相左。分析人士认为中国央行为维稳人民币汇率所做的操作，可能是外汇占款出现正增长的原因。

另一外资交易员称，考虑到中国巨额的贸易顺差，四季度即期结汇压力不小，她认为，本周后几天以及下周可能会有更多结汇盘出炉，这可能影响年内人民币汇率走势，当然这也要看国际美元指数的方向。

而针对央行之前开闸RQDII以及沪港通，均是在人民币资本账户下的开放举措，她并表示，中国政府在这个时点开放是比较好的，时逢国际美元指数走强，新兴世界货币走贬，开放人民币资本项目就不太会引发剧烈的跨境资金波动。

国际知名投行--瑞银周二发布报告指出，沪港通北向交易资金流在最初可能更活跃，沪港通启动后离岸人民币流动性可能会立即收紧，但影响仍是可控的，预计未来几周离岸人民币即期汇率进一步微涨。

全球汇市方面，欧元兑美元周二收复部分失地，欧洲开盘时走势震荡。投资者在关注德国ZEW投资者信心调查及日本和美国的重大事件，以寻找最新走势的线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1213 6.1241 0.05%

中间价 6.1430 6.1409 -0.03%

成交额 174亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.40% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 58 6.1186 6.1244

2014年来即期升贬值幅度 -1.10%

1年期美元/人民币掉期升水1385

离岸人民币市场,北京时间17:02 今日 上日

1年期NDF 6.2590/10 6.263

CNH即期 6.1177/97 6.1252

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。