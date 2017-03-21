人民币午后转向收升 因美元持续下跌及人民币资金面紧张

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京3月21日 - 人民币兑美元即期周二午后转为收升，中间价则小跌。交易员称，午后欧元上涨带动美元指数下行，加上人民币资金面持续紧张，触发美元多头止损，人民币由早盘的小跌转为收升。收盘后美元持续下跌，跌破100关口。
他们并表示，人民币汇率CFETS指数今早首次跌破93关口，后续是否企稳，则仍需看美元指数表现；预计美联储上半年不会有加息动作，因此基本可以判断上半年人民币的贬值压力较小。
“午后欧元有上涨的迹象，美元下跌触发了自营多头的止损盘。”一中资行交易员称，“这两天人民币非常紧，掉期TN贵了，这时候空美元也可以赚一下carry的点差。”
美元指数在人民币市场收盘后继续下跌，一度跌至99.908点的逾一个月新低，为2月7日以来首度跌破100点关口。
上述交易员并表示，国内货币市场的外汇市场的传导机制还不是特别顺畅，昨天人民币资金面已经紧张，但外汇市场直到今日午后才有所反应。
据路透稍早测算，外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数周二首次跌破93关口，再创该数据公布来新低。
全球汇市方面，美元周二在亚洲早盘处于守势，之前芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话，巩固了对美联储不会加快升息步伐的看法。
美联储上周进行了加息，并表示未来将走“逐步”加息之路。这打压了美债收益率，令美元很受伤。“美元感受到美债收益率下跌的压力，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8977 6.9043 0.10%
中间价 6.9071 6.8998 -0.11%
成交额 223.42亿美元 189.76亿美元
日内波动幅度(pips) 130 日低6.9075 日高6.8945
今年以来升贬幅度 0.75%
2005年汇改以来升贬幅度 19.99%
一年期美元/人民币掉期 1340
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.886 6.8892
一年期NDF 7.112 7.1
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8982；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4325、6.1232和8.5356。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。