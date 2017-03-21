人民币午后转向收升 因美元持续下跌及人民币资金面紧张

路透上海/北京3月21日 - 人民币兑美元即期周二午后转为收升，中间价则小跌。交易员称，午后欧元上涨带动美元指数下行，加上人民币资金面持续紧张，触发美元多头止损，人民币由早盘的小跌转为收升。收盘后美元持续下跌，跌破100关口。

他们并表示，人民币汇率CFETS指数今早首次跌破93关口，后续是否企稳，则仍需看美元指数表现；预计美联储上半年不会有加息动作，因此基本可以判断上半年人民币的贬值压力较小。

“午后欧元有上涨的迹象，美元下跌触发了自营多头的止损盘。”一中资行交易员称，“这两天人民币非常紧，掉期TN贵了，这时候空美元也可以赚一下carry的点差。”

美元指数在人民币市场收盘后继续下跌，一度跌至99.908点的逾一个月新低，为2月7日以来首度跌破100点关口。

上述交易员并表示，国内货币市场的外汇市场的传导机制还不是特别顺畅，昨天人民币资金面已经紧张，但外汇市场直到今日午后才有所反应。

据路透稍早测算，外汇交易中心(CFETS)人民币汇率指数周二首次跌破93关口，再创该数据公布来新低。

全球汇市方面，美元周二在亚洲早盘处于守势，之前芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表讲话，巩固了对美联储不会加快升息步伐的看法。

美联储上周进行了加息，并表示未来将走“逐步”加息之路。这打压了美债收益率，令美元很受伤。“美元感受到美债收益率下跌的压力，”东京大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi表示。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8977 6.9043 0.10%

中间价 6.9071 6.8998 -0.11%

成交额 223.42亿美元 189.76亿美元

日内波动幅度(pips) 130 日低6.9075 日高6.8945

今年以来升贬幅度 0.75%

2005年汇改以来升贬幅度 19.99%

一年期美元/人民币掉期 1340

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.886 6.8892

一年期NDF 7.112 7.1

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8982；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4325、6.1232和8.5356。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）