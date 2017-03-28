摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行(1658.HK)、中国进出口银行和华夏银行(600015.SS)成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
刊登在中国外汇交易中心微信公众号的新闻稿并显示，上述六家机构此前均为人民币外汇市场尝试做市机构。调整后，人民币外汇市场共有32家即期做市商和27家远掉做市商。
新闻稿并称，4月1日起，人民币外汇市场的即期普通会员宁波鄞州农村商业银行将成为即期尝试做市机构，远掉普通会员上海银行(601229.SS)、浙商银行(2016.HK)和南京银行(601009.SS)成为远掉尝试做市机构。
调整后，人民币外汇市场共有2家即期尝试做市机构和7家远掉尝试做市机构。（完）
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(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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