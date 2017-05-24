人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限

路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。

他们并表示，客盘仍以贸易实需为主，对宏观事件敏感度不高；穆迪调降中国评级可能会小幅增加国企的境外发债成本，但总成本不至于明显增加。市场更关心晚间美联储本月初利率决议会议纪要，以借此寻找6月可能升息的线索。

“国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称，

他并表示，离岸人民币早间对评级有所反应，但很快缩减跌幅，因为离岸掉期市场疑似受到干预；同时境内人民币即期市场也有大行提供美元流动性。

评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。这反映出穆迪预期，随着整个经济中的债务负担逐步加重，未来几年中国的财政实力将会减弱。

全球汇市方面，美元周三持坚，兑主要货币已经自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升；人民币下跌，此前穆迪出于对中国债务激增的担忧，下调了中国评级。

市场目前将注意力转向美联储的货币政策立场。市场已经预计美联储将于6月升息，但考虑到美元近期疲弱，如果美联储做出任何鹰派立场暗示，都将受到美元多头欢迎。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8909 6.8897 -0.02%

中间价 6.8758 6.8661 -0.14%

成交额 216.46亿美元 229.95亿美元

日内波动幅度(pips) 69 日低6.8949 日高6.888

今年以来升贬幅度 0.85%

2005年汇改以来升贬幅度 20.11%

一年期美元/人民币掉期 1238

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8795 6.8795

一年期NDF 7.073 7.078

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8902；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.7、6.1553和8.9359。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）