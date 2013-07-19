人民币收涨 市场对后期走势分歧仍难弥合

* 人民币即期收涨

* 中间价开低而离岸市场走高

* 供需平衡窄幅波动格局难改

* 后期突破方向市场仍存分歧

路透北京7月19日 - 人民币兑美元即期周五收涨。市场今天没有选择跟随开低的中间价，而更多与离岸市场CNH呼应。市场人士认为客盘供需均衡，仍然没有明确方向，后期要看大客盘往哪个方向打破趋势。

多数交易员认为短期内人民币还会保持窄幅波动，至于后期的走势他们的分歧仍然难以弥合。

上海一股份行交易员认为，前期一波升值趋势其实还没有走完，但现在从盘面上看明显是一个筑底的行情。“后期要看大客盘什么时候出来打破趋势了，我认为还是贬的可能性大些，但具体时点真的看不清楚。”

上海一外资银行交易员则表示，下半年中间价引导贬值的可能性较小。“经济还在复苏，（二季度）GDP数据与预期一致而且稍显乐观，但整体来看复苏还是比较弱，如果资本出现外逃还是会对经济产生比较大的打击。”

中国国务院总理李克强周四再次强调，上半年中国经济运行总体平稳，主要指标处于合理区间，中国有能力、有条件完成全年经济社会发展的主要任务。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1379 6.1413 0.06%

中间价 6.1751 6.1720 -0.05%

成交额 156亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.62% (上限±1 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 50 6.1370 6.1420

2013年来即期升贬值幅度 1.51%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17:14 今日 上日

1年期NDF 6.2755/85 6.2820

CNH即期 6.1358/65 6.1390

东京汇市日圆周五上涨，因投资者在周末的日本参议院选举前平仓。若日本首相安倍晋三在选举中获胜，将在立法层面为其激进的经济改革铺平道路。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 张喜良)

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