人民币微收跌 市场暂无方向关注特朗普医保案对美元影响

路透上海/北京3月23日 - 人民币兑美元即期周四微收跌，有效波动不大，中间价则升至近三周高点。交易员称，美元指数近期连续偏弱，人民币贬值压力继续缓和，但实需客盘反而趁势逢低购汇，限制汇价反弹空间，短期料仍难摆脱当前走势。

他们并表示，离岸人民币流动性回归正常之后，离岸CNH一年期掉期点连连下行，反而在岸同期限掉期点表现平稳，两地掉期点差收窄至600点以下，另外离岸CNH持续高于在岸汇价，预计离岸人民币资产需求将继续疲软。

“最近看不太清楚市场会怎么走，还是关注美指，看看今晚特朗普医保投票后市场的看法。”一中资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，客盘仍有逢低购汇的想法，而今年人民币兑美元能跌多少，就要看央行的意思了。

全球汇市方面美元兑日圆周四自四个月低点小涨，但特朗普的奥巴马医保替代方案要获得通过并不容易，使得美元涨幅受限。

“针对奥巴马医改的投票是特朗普面临的一项考验。如果他不能推动该法案获得通过，...，会让特朗普的其他政策面对推迟出台的风险，诸如减税。”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，“所以今日的投票对汇市来说十分重要。”

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8875 6.8871 -0.01%

中间价 6.8856 6.8889 0.05%

成交额 241.48亿美元 289.02亿美元

日内波动幅度(pips) 85 日低6.8935 日高6.885

今年以来升贬幅度 0.90%

2005年汇改以来升贬幅度 20.17%

一年期美元/人民币掉期 1270

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.874 6.8639

一年期NDF 7.07 7.076

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8879；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4392、6.1908和8.6155。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）