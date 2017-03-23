人民币微收跌 市场暂无方向关注特朗普医保案对美元影响

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透上海/北京3月23日 - 人民币兑美元即期周四微收跌，有效波动不大，中间价则升至近三周高点。交易员称，美元指数近期连续偏弱，人民币贬值压力继续缓和，但实需客盘反而趁势逢低购汇，限制汇价反弹空间，短期料仍难摆脱当前走势。
他们并表示，离岸人民币流动性回归正常之后，离岸CNH一年期掉期点连连下行，反而在岸同期限掉期点表现平稳，两地掉期点差收窄至600点以下，另外离岸CNH持续高于在岸汇价，预计离岸人民币资产需求将继续疲软。
“最近看不太清楚市场会怎么走，还是关注美指，看看今晚特朗普医保投票后市场的看法。”一中资行交易员称。
亦有中资行交易员表示，客盘仍有逢低购汇的想法，而今年人民币兑美元能跌多少，就要看央行的意思了。
全球汇市方面美元兑日圆周四自四个月低点小涨，但特朗普的奥巴马医保替代方案要获得通过并不容易，使得美元涨幅受限。
“针对奥巴马医改的投票是特朗普面临的一项考验。如果他不能推动该法案获得通过，...，会让特朗普的其他政策面对推迟出台的风险，诸如减税。”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出，“所以今日的投票对汇市来说十分重要。”
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.8875 6.8871 -0.01%
中间价 6.8856 6.8889 0.05%
成交额 241.48亿美元 289.02亿美元
日内波动幅度(pips) 85 日低6.8935 日高6.885
今年以来升贬幅度 0.90%
2005年汇改以来升贬幅度 20.17%
一年期美元/人民币掉期 1270
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.874 6.8639
一年期NDF 7.07 7.076
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8879；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.4392、6.1908和8.6155。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）
(发稿 张金栋/孙琦子; 审校 曾祥进)
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