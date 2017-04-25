人民币窄幅整理近收平 美指偏弱拉低人民币指数

路透上海4月25日 - 人民币兑美元即期周二近收平，实际波动区间极窄；中间价则创逾一个半月最大单日跌幅。交易员称，中间价延续定价规则，人民币汇率三个指数因此逼近或创出记录新低，若市场价持续窄幅整理，而美元指数偏弱，人民币指数有望继续下行。

他们并指出，因市场缺乏波动，部分机构参与倒量；而离岸和在岸各个期限平价期权隐含波动率均纷纷创出新低，风险逆转指标也显示人民币贬值压力进一步缓解，至少目前没有迹象显示汇价会走出类似去年5月或9月之后的下跌行情。

“动不起来，有点倒量的吧，估计央妈也是希望汇率继续平稳，短期应该还是这个样子。”一中资行交易员表示。

亦有外资行交易员表示，近期人民币汇率和美元走势关联性下降，除非监管层放松对购汇的种种审核，否则人民币很难脱离窄幅区间波动。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日跌0.22%至92.7；SDR篮子指数跌至94.34，BIS篮子指数跌至93.63；CFETS指数逼近记录新低，SDR指数和BIS指数则均创新低。

全球汇市方面，欧元周二向前一日触及的五个月高位小幅回升，因市场愈发相信马克龙将击败勒庞成为法国下任总统。

德国商业银行外汇策略师Thu Lan Nguyen表示，现在有关欧元的焦点将转向货币政策。欧洲央行周四将举行会议，不过预计直到今年稍晚不会宣布缩减资产购买计划，这应会提振欧元。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.8863 6.8864 0.00%

中间价 6.8833 6.8673 -0.23%

成交额 279.03亿美元 248.12亿美元

日内波动幅度(pips) 41 日低6.8871 日高6.883

今年以来升贬幅度 0.92%

2005年汇改以来升贬幅度 20.19%

一年期美元/人民币掉期 1223

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8858 6.8843

一年期NDF 7.0638 7.0655

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.8865；人民币兑欧元、日圆和英镑15点的参考汇率为7.491、6.2443和8.817。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）