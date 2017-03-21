路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8975元附近

路透上海3月21日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周二预计会开在6.8975元附近，较上日升值约23点。

上日人民币兑美元即期收报6.9043元，而中间价则为6.8998元。根据定价机制，今日中间价变动中，有45点下跌反应市场供求影响，另外的68点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。

由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至92.84、94.98和94.03；上日路透根据CFETS公布的中间价测算，这三个指数分别为93.03、94.97和94.21。

路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.9030元，和外汇交易中心公布的实际值偏差32点。

据路透2月20日援引三位消息人士报道，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。

中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)