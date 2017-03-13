路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8947元附近

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海3月13日 - 路透根据中国外汇交易中心（CFETS）公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8947元附近，较上日升值约176点。
上日人民币兑美元即期收报6.9157元，而中间价则为6.9123元。根据定价机制，今日中间价变动中，有34点下跌反应市场供求影响，另外的210点上涨反应的是隔夜一篮子汇率基本保持不变所需要的点数。
由此推算今日CFETS的人民币汇率CFETS指数、参考SDR（特别提款权）篮子指数和参考BIS(国际清算银行)篮子指数预计大概运行至93.94、95.46和95.19，上日路透根据CFETS公布的中间价测算这三个指数分别为94.04、95.71和95.37。
路透测算的上日人民币兑美元中间价为6.9125元，和外汇交易中心公布的实际值偏差2点。
据路透2月20日援引三位消息人士报道，人民币兑美元中间价定价机制自当日起微调，缩短了“一篮子货币”的汇率计算时段，令中间价受其他货币涨跌动能的影响降低，理论上属于技术性调整。
中信银行金融市场部副总经理孙炜此前表示，“一篮子货币汇率变化”分为基础部分和人为调节部分；人为调节部分，各报价商会结合自身因素，对基础部分进行一定人为调节。同时外汇交易中心还需要对报价商报价进行加权处理，最终形成当天人民币兑美元中间价。(完)
(发稿 张金栋; 审校 张喜良)
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路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。