人民币兑美元即期小幅收贬

* 人民币小幅收贬

* 中间价低开32个点子

* 大行购汇力度偏弱时客盘结汇加重

* 但午后大行购汇继续施压人民币

* 需警惕双向波动风险

路透北京2月27日 - 人民币兑美元即期周四小幅收贬，但未突破昨日盘中近七个月低位。中间价今日下跌32个点子。交易员称，客盘在即期和远期上的结汇都相对较重，午后大行购汇出手施压，促人民币收跌。

他们表示，疑似干预的大行购汇力度减弱时，客盘结汇就会加重，打压美元价格。这一方面是因市场判断本轮贬值由央行干预主导，人民币升值预期再次转强，一方面也因贬值后结汇价格较优。

“午盘有大行购汇出现，只要成交价接近中间价的时候购汇就比较猛。”一股份行交易员指出。

另一家外资行交易员称，如果没有大行购汇支撑，那美元价格会下得更多。如果大行购汇力道减弱甚至消失，人民币汇率出现报复性反弹的可能性不能排除。

他表示，市场需要警惕双向波动的风险，“两个方向流动性缺失的情况都要做好准备。”

中国官方媒体人民日报周四报导称，不能将人民币兑美元汇率本轮下跌，理解为政策存在促使人民币趋势性贬值的导向。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周四守在两周高点附近，因乌克兰紧张情势升高，协助支撑对美元的避险需求。

中国境内美元兑人民币远掉曲线进一步平坦化，半年以下期限均跌至贴水，一年期掉期点子周四亦跌至10，交易人士反映，原因一是近日客盘远期结汇力度较大，二是本币流动性较为宽松。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离

岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1284 6.1248

-0.06%

中间价 6.1224 6.1192

-0.05%

成交额 261亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.19% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 130 6.1210 6.1340

2014年来即期升贬值幅度 -1.22%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:56 今日 上日

1年期NDF 6.1480/20 6.149

CNH即期 6.1066/72 6.1168

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然/李文科; 审校 杨淑祯)

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