人民币收盘微跌盘间波动较大 短期料持续宽幅振荡

路透北京6月17日 - 中国人民币兑美元周二收盘微跌，未跟随中间价的小幅回升走势，不过盘间波动区间宽至134个点子。市场供求偏向购汇，但午盘有中资大行结汇使贬幅收窄。

一股份行交易员表示，当前客盘方向变化很快，早上有大额购汇支撑美元，下午开始则有大行结汇出现，市场力量又转向结汇。

一外资行交易员认为，目前已进入6月中下旬、半年末，即期美元价格相对较低，客盘 偏向购汇也属正常。加上美元在6.2元支撑较大，反弹过程中空头回补，也让近两天美元反弹幅度扩大。

“近期还是一个宽幅区间振荡吧，往上往下的空间都不大。”她说。

全球汇市方面，美元周二亚洲时段小涨，但守在狭窄区间，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周会议召开前市场气氛谨慎，而且市场担心伊拉克紧张局势升级。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2269 6.2250 -0.03%

中间价 6.1529 6.1537 0.01%

成交额 156亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.35% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 134 6.2226 6.2360

2014年来即期升贬值幅度 -2.78%

1年期美元/人民币掉期升水 754

离岸人民币市场,北京时间16:41 今日 上日

1年期NDF 6.2320/60 6.224

CNH即期 6.2269/75 6.2188

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)

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