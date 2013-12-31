人民币兑美元早盘大涨逾百点（更新版）

(新增交易员评论及最新报价)

* 人民币兑美元涨逾百点突破6.06，连三日创新高

* 人民币中间价突破6.10整数关口，刷新纪录高位

* 截至目前人民币汇价年内升值幅度达2.95%

* 成交相对淡静，但美元买盘稀少

* 年内突破6.05元的可能性不大

路透北京12月31日 -人民币兑美元即期周二早盘连续第三日大幅走强，开盘即突破6.06元大关，最高升至6.0515元，较上日收盘大涨逾百点，在2013年末最后一个交易日仍在续创新高。

今日人民币中间价连续第四日上行，报6.0969元突破6.10元整数关口，亦刷新历史高点。截至目前，人民币对美元即期年内升值幅度已经达到2.95%，远超过去年全年仅1%的升值幅度。

交易人士指出，从上周五开始，受人民币中间价一路升值引导下即期亦连续突破关口，疑似干预亦撤防，显示监管层在引导市场升值。

北京一国有银行交易员称，整个市场交易清淡，主要是中间价影响一路走升，成交量并不高，市场基本是没什么波动就持续升值。

“即期价格走升，市场也没有（美元）买盘出现，...感觉这两天的走势是由央行指引，就是要在年内达到6.05的目标价位，下午突破6.05关口的可能性不大。”上海一外资行交易员称。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.0517元，上日收报6.0618元。今日人民币兑美元中间价为6.0969元，上日中间价为6.1024元。

交易员并称，从近期走势看，人民币汇价在2014年元旦之后应该会稳一稳，虽然从市场导向看人民币仍有走升空间，但国内外不确定因素很多，人民币汇价上半年走升可能性大，下半年则有各种可能性。

全球汇市，美元兑日圆周二在五年高位附近徘徊，今年升值近21%，有望创下34年来最大百分比升幅。<FRX/CN>

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.1215/58，上日尾盘为6.1300。

北京时间11:51，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.0574/82元，上一交易日尾盘报6.0660元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

(发稿 丁琦/李文科；审校 林高丽)

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