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中国财经 | 2015年 8月 12日 星期三 09:54 BJT

人民币开盘跌1.66%至四年新低 因中间价继续大幅下调

路透上海8月12日 - 人民币兑美元即期周三开盘报6.4300元，较昨日收盘跌1.66%，刷新四年低点，因今日中间价继续大幅下调。

人民币兑美元中间价今日报6.3306元，较上日中间价跌1.6%。

针对今日中间价继续大跌，央行最新评论称，在有管理的浮动汇率制度下，人民币汇率中间价的波动是正常的。短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。而从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自今日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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