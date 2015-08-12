人民币开盘跌1.66%至四年新低 因中间价继续大幅下调

针对今日中间价继续大跌，央行最新评论称，在有管理的浮动汇率制度下，人民币汇率中间价的波动是正常的。短暂的磨合期过后，外汇市场日内的汇率波动以及由此带来的人民币汇率中间价的变动将会逐渐趋向合理平稳。而从国际国内经济金融形势看，当前不存在人民币汇率持续贬值的基础。