鲁政委：人民币应灵活浮动 防被动升值打击实体经济

路透北京3月20日 -中国兴业银行首席经济学家鲁政委周四发布报告分析称，人民币今年年内剩余时间里最可能走势区间震荡，但未来更长时间，仍需设法灵活浮动。

他表示，农历新年后中间价贬值幅度远低于人民币市场实际成交跌幅，央行和外管局目前措施反倒仍是“防流入”和扩大开放的，这表明人民币持续贬值并非政策计划的意图。

而美联储最新政策会议强化美国加息预期，这将增加人民币升值压力，进而加重国内大宗商品相关行业和制造业困境，中国经济的出路在于汇率灵活浮动。

美国联邦储备委员会(FED)主席叶伦周三表示，可能在今年秋季结束购债，约六个月后可能开始升息。这比一些投资者预期的时间点更早。期货交易商目前预期，首次升息最早可能在2015年4月。

中国央行周一起将人民币兑美元日内浮动浮动由1%扩大至2%后，人民币即期出现四连跌，周四更贬值0.5%。今年迄今人民币累计下跌2.8%。

鲁政委认为，目前人民币兑美元汇率弹性仍然严重不足，短期内大幅贬值不太可能，美元回升将令人民币被动走强，从而进一步加重目前大宗商品相关行业和制造业的困境，未来这两大行业将有更多企业破产。

同时，为缓冲经济下滑压力，一旦GDP跌破7%，力度更大的财政投资仍不得不为，这将使得短期内采取明确有效控制地方政府负债和规范非标融资不太现实，但由此将加大中国经济的长期风险。

“避免人民币汇率被动走强、重新搭上西方复苏列车的唯一办法，就是让汇率可以灵活调整。”鲁政委指出。

他称，在此前八年里人民币持续升值，造成大量企业举借了廉价美元债务而没有锁定汇率风险，一旦人民币显着贬值，这些高美元负债的企业就可能倒闭，比如航空公司、房地产企业、大宗商品贸易商等。

鲁政委呼吁扩大人民币汇率波动幅度，每隔一年较上年扩大一倍，以此驱使企业对汇率头存曝露作双边避险安排，一旦进行了汇率风险的锁定，更大的汇率浮动就不会对企业资产负债表产生实际影响。

“我们浪费了宝贵的时间窗口。”他称，正因为没有及时扩大波幅，导致中国经济陷入如下困境无法自拔：美元走强—人民币汇率被动走强—出口大幅下跌—中国经济减速—稳增长保就业—财政扩张—地方政府负债高企—财政金融风险暴露。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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