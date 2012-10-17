人民币跳涨连续第二天收创新高

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
* 人民币连续第二天创收盘新高
* 中间价连续第五天高开,创近四个月新高
* 购汇盘力量不足,人民币升值压力犹存
* 四季度人民币或保持强势
路透北京10月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期周三连续第二天创新高.人民币开盘跳空上涨并一举突破6.26元整数关口,主要是受当日中间价明显开高且为连续第五天上扬所带动.
交易员指出,虽然临近年底,部分企业的购汇需求,比如外企利润汇回等将逐渐显现,但受国际形势以及中国经济趋稳预期上升等因素影响,人民币仍是走强趋势.
野村中国首席经济学家张智威周三在电话会议中称,"美国QE3推出後资金开始流向新兴市场,中国经济可能好於预期,为人民币汇率短期走强提供了支撑."
以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
*6.2545 *6.2525 6.2585 6.3028 6.3106 6.2640
人民币兑美元即期汇价近期迭创汇改来新高,目前价格已较今年7月下旬的年内低点升值逾2%.另外,今日人民币兑美元中间价续创近四个月新高,前次高点为6月20的6.3004.
"即期今天有一点购汇盘,但美元还是比较弱势,(美元对人民币)趋势还是向下."上海一家外资行交易员称.
另一家上海大型银行交易员则指出,尽管人民币即期交易连续创汇改来新高,但中间价还没有突破年初位置,可能央行不希望升值预期重新开始,还是希望稳定汇率预期.今年中间价的高位为5月2日创的6.2670.
上述外资行交易员称,美国以及欧洲、日本都是在释放流动性,而中国只是通过逆回购来缓解市场流动性,因此整体人民币比较坚挺,与此同时,中国经济维稳预期加强,为人民币升值提供动力.
针对人民币近期连续升值态势,中国人民银行金融研究所所长金中夏称,人民币近日升值是贸易、资本流动等方面的综合因素导致的结果,原因较复杂.不过,人民币的连续升值并未偏离出均衡水平,不意味汇率有失稳定.
东京汇市欧元/美元一度升到1.3125,为9月中以来最高,但交易员对於欧元短线走势持谨慎看法,一些人称欧元料将在当前阶段限於区间交投.
以下为北京时间16:45,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元 6.3520/45 6.3550
香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2515/55 6.2610
境内美元人民币一年期掉期升水报1,475点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.4020元.
而国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.
美国财政部最新数据显示,截止8月末,中国持有的美国国债为11,536亿美元,较7月环比增持43亿美元;同时当月中国增持了以"两房"为主的美国机构债,金额60.61亿美元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯
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