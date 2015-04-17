3月人民币实际与名义有效汇率升值0.96%与2.01% 续创历史新高--BIS

路透北京4月17日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，2015年3月人民币实际与名义有效汇率指数均续创历史新高，

并连续第10个月录得上涨，但实际有效汇率升幅呈现出放缓之势。

数据显示，3月人民币实际有效汇率指数升值0.96%至131.66，涨幅较上月的1.31%继续收窄；名义有效汇率指数上升2.01%至126.07，涨幅较上月明显扩大。

人民币“软钉住”美元令人民币有效汇率迭创新高。当月美元指数创出近12年新高并一度突破100大关，但同期人民币兑美元即期汇率不跌反升1.13%，且一举收复年初以来跌幅。当月人民币兑欧元升值5.49%突破7.0整数关口，兑日圆亦续升1.83%。

人民币实际和名义有效汇率于2014年6月开始企稳回升，并分别自2014年10月和9月开始连续创出历史新高。

根据BIS数据，2014年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率涨幅均较2013年放缓至6.4%；2013年全年人民币实际有效汇率和名义有效汇率分别升值7.9%和7.2%，升幅较2012年的2.2%和1.7%明显提升。

BIS的有效汇率指数是基于2008-2010年贸易数据权重，并以2010年为基期。在人民币指数的权重中，欧圆、美元和日圆分列前三位。(完)

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(发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)

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