未来几年人民币实际汇率续升 今年即期汇率料缓升至6.1--RBS

路透北京1月13日 - 苏格兰皇家银行报告称，从基本面来讲，受到“基本平衡”的结构性盈余和较快的“追赶型”生产力增长的支撑，在接下来几年人民币的实际汇率会保持对发达国家的货币的升值趋势。但是，亚洲的许多货币都被低估，人民币实际汇率的升值可能会因此受到抑制。

报告称，预计在今年第一季度，人民币汇率将会大致保持在现在的位置。而在2015年剩下的几个季度里，由于全球经济的逐步复苏，美元升值的强劲势头可能会有所减弱，在此期间，人民币将缓慢升值至6.1元。

北京时间12:21，人民币兑美元即期报6.2017元，上日收报6.2036元。今日人民币兑美元中间价为6.1195元，上日中间价为6.1233元。

报告指出，2015年可能会继续看到净资本流出。但是，由于出口正常增长，进口疲软，而大宗商品价格下跌引起中国贸易条件改善，估计在2015年中国的经常帐盈余将上升至3,800亿美元。因此，认为净资本流出不足以在长期范围内对人民币造成持有的贬值压力。

至于央行方面，由于上面提到的“保增长”和“撑出口”等方面的考虑，人民银行可能会继续允许人民币的贬值。

但是，政策制定者不会愿意看到人民币的大幅度贬值。一方面，中国政府已意识到，中国出口的问题并不完全是因为竞争力下降，而更多是因为全球需求疲软，而实际上中国出口增速一直高于全球需求增速。另一方面，政府会担忧过大的经常帐户盈余可能会带来国际摩擦。除此之外，中国政府致力于推进人民币国际化，而货币的大幅贬值不利于该进程。

不过，上述预测亦面临一些不确定性。如果中国经济增长的下行压力大于预测，并且美元兑其他货币持续升值，那么人民币可能对美元贬值。而相反的，如果美国和其他国家经济复苏速度的差异明显缩小或者美联储推迟加息，那么人民币升值的幅度可能会相对较大。

此外，该行预计人民币汇率将会有更多波动，这与人民银行打击热钱流动和实现长期金融与货币政策改革的目的是相一致的。（完）

(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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