焦点：人民币贬值降低国内融资成本 中国地产商利用机会“减负”

图为北京的住宅区。 REUTERS/Jason Lee

路透香港1月13日 - 随着中国国内融资成本降低，中国房地产开发商赶忙利用这个机会减轻负担。中资房地产商是亚洲高收益债券最大发行来源之一，但庞大的外币债券现在却让他们愈发头疼。

过去几年中国的融资环境不太有利，促使地产商加大在海外市场举债，2013和2014年的融资速度更是创下纪录高位，即便当时国内房地产市场已在降温。

现在随着人民币贬值，国内借款利率变得相对低廉，2016年约有90亿美元的地产商债券可提前赎回，分析师估计多数发行人将会采取这个选择。

野村称，可赎回债券中60%“可能”或“非常可能”被提前赎回，即便少数公司称还没有做出决定。

CreditSights称，2017年第一季还有70亿美元债券将符合可提前赎回资格。

“大多数开发商将不得不为那些可在2016年赎回的美元债券进行再融资，”瑞穗证券驻香港的信贷分析师Mark Reade说。

宝龙地产(1238.HK)为节省成本在12月赎回其11.25%的2018年到期债券。该公司一位管理人员对路透表示，投资者愿以低至7.2%的利率出借资金，这可降低利率成本三分之一，但宝龙地产因有充裕现金而婉拒。

鑫苑置业(XIN.N)的投资者关系经理赖乃幸称，现阶段的焦点是发行本地债券。该公司目前有一笔附有买权的债券在流通，但公司尚未对此做出决定。

多数开发商缺乏对美元资产或收入的“天然对冲”，而且对冲成本相当高昂。但对一些开发商，尤其是大型或有海外营收的开发商，美元计价债券仍将有一些存在空间。

旭辉控股集团(0884.HK)是另一家有可赎回债券的地产商，该公司称计划赎回债券并以较低票息发行新的美元债券。但即使如此，该公司仍关注着国内发行。

“人民币计价债券与外币计价债券的比率（目前）为45:55，我们计划将这个比率调整到55:45。”一位CIFI管理人员表示。

恒大地产集团(3333.HK)去年10月在中国本地市场发售了200亿元人民币债券，本周则重返美元债券市场，以利用收益率较低的机会。

恒大地产以7.8%的利息发行债券，筹到7亿美元。

“整体看，对海外投资者而言，在中国本土市场再融资是个有利可图的趋势，”AXA Investment Managers的基金经理Jim Veneau说道。（完）