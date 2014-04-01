人民币中间价微升后即期应声收强 惟大行购汇限制涨幅

* 人民币兑美元即期收强

* 中间价微升，终止四连跌

* 市场做多情绪有保留

* 大行购汇出现限制涨幅

路透北京4月1日 - 人民币兑美元即期汇率周二收升，此前中间价终止四连跌后微升。市场上客盘结汇较重，交投保持谨慎；午盘有大行购汇出现，使涨幅受限。

“大家都被疑似的央行干预买（美元）怕了，不敢轻易抛出头寸。”一外资行交易员说。

而当接近中午升值开始出现加速、一度触及6.1988元日内高位，即有疑似干预的大行购汇出现，不过仅起到限制续涨的作用，未引导人民币日内出现贬值。

一股份行交易员称，客盘结汇还是挺多的，若非大行购汇出现，6.20元可能就真的形成突破了，感觉监管层还是想在此稳一下。

中国3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。

摩根大通首席经济学家朱海斌在研究报告中称，预计央行将会保持中性的货币和信贷政策，但会采取一些微调措施对保增长政策做出支持，这在扩大人民币汇率波幅中已有所体现，也包括在短期内允许人民币贬值以支撑出口业，但预计不会形成贬值趋势。

从近期市况来看，监管层正在淡化过往对于短期内特定价位的维护，关注重心向市场预期管理上倾斜。日内一两百点的宽幅振荡逐渐成为常态，在市场没有明显单边预期的时候，疑似的干预买卖也相应减少。

全球汇市方面，日圆周二走软，因日本消费税今日起调升，但美元未能明显受益，此前美联储主席叶伦为超宽松政策辩解，并强调经济的闲置产能。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2069 6.2180 0.18%

中间价 6.1503 6.1521 0.03%

成交额 156亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.00% (上限±2 日高 日低

%)

日内波动幅度(pips) 133 6.1988 6.2121

2014年来即期升贬值幅度 -2.46%

1年期美元/人民币掉期升水 360

离岸人民币市场,北京时间16:47 今日 上日

1年期NDF 6.2235/70 6.2285

CNH即期 6.2025/40 6.2141

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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