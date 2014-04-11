人民币即期略收升 数据影响偏中性

中国3月70个大中城市房价指数同比升11.3% 环比扩至0.6%--路透测算
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
* 人民币即期收盘略升
* 供求平衡成交平淡
* 短期内人民币大幅走贬的可能性甚微
* 本周宽幅振荡后近收平
路透北京4月11日 - 人民币兑美元即期汇率周五收盘略升值，中间价微幅上涨。市场供求基本平衡，成交较为平淡。交易人士认为短期内人民币大幅走贬的可能性甚微。
一国有大行交易员说，预计短期内维持窄区间波动，人民币应不会再出现大的贬值，但“涨回去应该也没那么快，近期也没有什么好的观察点，跟着市场做做看吧。”他并认为，早间公布的通胀数据几无影响。
一外资银行交易员认为数据面显示中国经济难乐观，但综合国际收支顺差等因素来看，对外汇市场的影响可能还是偏中性。
中国3月通胀符合预期，但PPI降幅持续扩大凸显企业困境。在稳增长压力下，通胀保持温和，为宏观政策调控提供更多腾挪空间。
全球汇市方面，周五日圆兑美元跌约0.3%，但是仍可能录得3月初以来最佳单周表现，因美国股市信心下滑促使投资者涌向避险资产。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2113 6.2125 0.02%
中间价 6.1495 6.1510 0.02%
成交额 122亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.06% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 75 6.2072 6.2147
2014年来即期升贬值幅度 -2.53%
1年期美元/人民币掉期升水 490
离岸人民币市场,北京时间1 今日 上日
6:37
1年期NDF 6.2355/85 6.234
CNH即期 6.2114/20 6.21
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李然/李文科; 审校 吴云凌/黄凯)
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