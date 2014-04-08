* 人民币即期收升至一周高点

* 中间价小幅走升

* 午盘受美国施压人民币汇率影响而明显走升

* 收盘价升破6.20元关口，短期有续升可能

路透北京4月8日 - 人民币兑美元即期汇率周二收升0.25%至一周高点，人民币中间价当日走升。早盘波动不大，但午盘后受美国施压人民币汇率等的影响，结汇盘明显增加，但大行购汇并未出手，刺激汇市尾盘大幅上升，收盘价一举升破6.20关口。

交易员指出，早盘交投范围均在6.20元上方，且成交稀少，市场情绪谨慎，但午盘后结汇盘增加明显，虽然在6.20关口附近一度徘徊，最终并未见大行购汇，市场理解此举意味着监管层或短期将适度放任人民币升值，因最近为政策敏感期，美国即将出台汇率操纵国的相关报告。

“短期人民币很可能震荡，但在（美国汇率操纵国）报告出台前，（美元兑人民币）中间价或者汇价都会有向下的趋势。”一外资行交易员称。

市场中期仍看好人民币升值，短期还关注周四的贸易数据。一股份行交易主管预计，3月贸易顺差不会多过200亿美元，正常范围在100-200亿。如果偏向100亿甚至更少，那有利于汇率维持弱势，如果在200亿或更多，人民币贬值的时间可能不会更长了。

交易员称，CNH价格最近跌幅一度超过境内，境内外价差有逆转的趋势，显示境外人民币升值预期正在发生改变，之前境外笃定人民币升值的信心正在动摇。

而央行意在引导市场实现自动均衡，央行最近通过中间价以及其他措施引导市场预期已经起到明显的效果，是否持续还有待观察，人民币汇率短期走势分歧仍在。

路透最新市场调查显示，预计人民币兑美元即期汇率短期仍会保持弱势盘整，但在基本面推动下将恢复温和升值趋势，明年一季度末时有望较目前升值3.5%至6.0元关口。

全球汇市方面，日圆周二上涨，因日本央行未推出进一步的宽松举措，并且日本央行总裁黑田东彦未暗示近期可能放宽政策，这促使一些投资者削减日圆空仓。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1968 6.2123 0.25%

中间价 6.1527 6.1557 0.05%

成交额 114亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.90% (上限± 日高 日低

2%)

日内波动幅度(pips) 128 6.1952 6.2080

2014年来即期升贬值幅度 -2.31%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:38

1年期NDF 6.2260/90 6.234

CNH即期 6.1966/78 6.2088

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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