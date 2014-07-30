人民币收创四个半月新高 成交价与中间价相向而行

路透北京7月30日 - 中国人民币兑美元周三收创四个半月新高。中间价随强势美元指数继续贬值，但盘面上净结汇方向清晰，盘末时美元卖压较沉，快速推低其成交价格。短期内供求已倒向人民币升值一侧，市场关注央行是否入场干预。

“没有购汇，没有人愿意做（美元）多头。要逆转这种走势，能想到的办法，就是央行干预了。”一股份行外汇交易主管说。

他表示，市场供需已经进入一边倒的情况，没有大行购汇，而时间上又要进入出口结汇旺季，“我想央行是没有办法不干预的，要不然后期很有可能出现开盘美元直接跌停的状况。”

人民币7月下旬开始加速升值。从7月22日开始至今已经连续七个交易日升值，价格自6.2089升至今天收盘时的6.1717元，升幅达372个点子或0.6%，使年初至今累计贬值幅度收窄至1.91%。

“这两天6.19、6.18、6.17真的是快了一点。这两天都跟中间价反着走，市场价格慢慢向中间价靠拢了。”一股份行交易员说。

以收盘价计，与中间价的差距缩至70个点子。二者价差的历史高位出现在今年4月30日，当日人民币最低贬至6.2676元，与当日中间价6.1580元相差达1,096个点子。

上述交易员表示，最近国内经济数据有触底反弹的感觉，对人民币有一定支撑，香港市场CNH升值领先一步，对国内市场也有一些带动。这都让之前积聚的一些结汇力量释放了不少，但感觉并不会失控。

中国人民银行最新数据显示，6月新增央行口径外汇占款大幅减少867.63亿元人民币，为2013年6月以来首现负增长，亦创下2005年汇改以来的第二大跌幅。

全球汇市方面，欧元兑美元周三跌破1.34美元，为去年11月以来首见，稍晚德国将公布通胀率数据，可能会给欧洲央行进一步宽松政策增添理由。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市

场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1717 6.1815 0.16%

中间价 6.1645 6.1615 -0.05%

成交额 133亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.30% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 118 6.1715 6.1833

2014年来即期升贬值幅度 -1.91%

1年期美元/人民币掉期升水 1000

离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日

1年期NDF 6.2480/05 6.2425

CNH即期 6.1722/31 6.18

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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