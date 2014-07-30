人民币收创四个半月新高 成交价与中间价相向而行

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京7月30日 - 中国人民币兑美元周三收创四个半月新高。中间价随强势美元指数继续贬值，但盘面上净结汇方向清晰，盘末时美元卖压较沉，快速推低其成交价格。短期内供求已倒向人民币升值一侧，市场关注央行是否入场干预。
“没有购汇，没有人愿意做（美元）多头。要逆转这种走势，能想到的办法，就是央行干预了。”一股份行外汇交易主管说。
他表示，市场供需已经进入一边倒的情况，没有大行购汇，而时间上又要进入出口结汇旺季，“我想央行是没有办法不干预的，要不然后期很有可能出现开盘美元直接跌停的状况。”
人民币7月下旬开始加速升值。从7月22日开始至今已经连续七个交易日升值，价格自6.2089升至今天收盘时的6.1717元，升幅达372个点子或0.6%，使年初至今累计贬值幅度收窄至1.91%。
“这两天6.19、6.18、6.17真的是快了一点。这两天都跟中间价反着走，市场价格慢慢向中间价靠拢了。”一股份行交易员说。
以收盘价计，与中间价的差距缩至70个点子。二者价差的历史高位出现在今年4月30日，当日人民币最低贬至6.2676元，与当日中间价6.1580元相差达1,096个点子。
上述交易员表示，最近国内经济数据有触底反弹的感觉，对人民币有一定支撑，香港市场CNH升值领先一步，对国内市场也有一些带动。这都让之前积聚的一些结汇力量释放了不少，但感觉并不会失控。
中国人民银行最新数据显示，6月新增央行口径外汇占款大幅减少867.63亿元人民币，为2013年6月以来首现负增长，亦创下2005年汇改以来的第二大跌幅。
全球汇市方面，欧元兑美元周三跌破1.34美元，为去年11月以来首见，稍晚德国将公布通胀率数据，可能会给欧洲央行进一步宽松政策增添理由。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市
场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.1717 6.1815 0.16%
中间价 6.1645 6.1615 -0.05%
成交额 133亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -0.30% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 118 6.1715 6.1833
2014年来即期升贬值幅度 -1.91%
1年期美元/人民币掉期升水 1000
离岸人民币市场,北京时间17:07 今日 上日
1年期NDF 6.2480/05 6.2425
CNH即期 6.1722/31 6.18
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯/曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。