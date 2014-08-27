人民币即期大幅收升接近6.14元 受净结汇格局推动

路透北京8月27日 - 中国人民币兑美元周三大幅收升，与中间价方向一致。日内多数时间盘面相对淡静，人民币看涨情绪趋浓，尾盘结汇发力令涨幅扩大，汇价接近6.14元。

交易员称，最近市场多空转换很快，跟国际美元大涨不无关系，不过国内仍更多显示为净结汇格局，推升人民币走升；而国际美元最近表现出的强势可能令境内人民币汇市继续双边震荡的可能。

“结汇压力挺大，看涨情绪比较浓，...最近市场多空转换很快，个人觉得后市还是升值。”国有大行一交易员指出。

一股份制银行交易员指出，今天开盘人民币就调升，显示市场对人民币升值的态度趋向一致，短期只要国际美元对其他主要货币不像前几天那样强势升值，人民币仍有上升空间，但仍是双向波动的节奏，不会单边稳定升值。

多数亚洲新兴货币周三上扬，韩国韩元升至七周高位，因市场臆测欧洲央行将祭出更多刺激措施的预期升温，激励亚股升至近七年高位。

全球汇市，美元指数周三触及13个月高位，同时欧元走势依然困顿，因投资者预计欧洲央行(ECB)将进一步放松政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1432 6.1523 0.15%

中间价> 6.1658 6.1663 0.01%

成交额 137亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.38% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 84 6.1421 6.1505

2014年来即期升贬值幅度 -1.45%

1年期美元/人民币掉期升水1200

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:43

1年期NDF 6.2210/30 6.228

CNH即期 6.1471/75 6.1498

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科/李然; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。