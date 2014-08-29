人民币即期收高 月末购汇结束后短期走势可能偏

路透北京8月29日 - 中国人民币兑美元CNY=CFXS周五区间振荡后小幅收高，中间价则微幅走低。全天盘面偏向净结汇，交易员反映月末购汇可能已经结束，短期人民币走势可能偏强。

“从市场上看，客户还是不愿意做多美元，基本上还是以空美元或者不多美元为主。”一外资行交易主管表示。

他认为，中间价目前基本以平稳为主，可能在市场价偏离400-500个点子的范围内央行都会保持容忍、不会轻易干预；供需上如果出口继续保持强势，可能后期来自实需的结汇压力会比较大。

“海外一些外资行现在的看法是（人民币）年底到6.11元左右。后期看供需和中间价，如果中间价随之也有升值，那交易价格回到6.05左右也是有可能的。”他补充说。

全球汇市方面，欧元周五走疲，可能连续第二个月录得跌幅，若数据显示欧元区通胀进一步放缓，加大欧洲央行(ECB)放松政策的风险，则欧元卖盘可能加剧。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价CNY=PBOC，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.1432 6.1446 0.02%

中间价CNY=PBOC 6.1647 6.1638 -0.01%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 132亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.35% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 69 6.1430 6.1499

2014年来即期升贬值幅度 -1.45%

1年期美元/人民币掉期升水CNY1Y=CFXS 1230

离岸人民币市场,北京时间16:40 今日 上日

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2255/70 6.227

CNH即期CNH= 6.1471/91 6.1495

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)

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