人民币收盘涨幅缩窄 后市料继续测试6.2元关口

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京6月13日 - 中国人民币兑美元周五收盘涨幅缩窄，中间价微涨但整 体趋稳态势不改。开盘后大行结汇一度令即期涨至6.2018元，其后大量客盘购汇出现，最终涨幅收窄近百点子；但短期升值预期仍强，后市料继续测试6.2元关口。
交易员指出，早盘时大行美元抛压不减，一方面可能在人民币大幅反弹后有美元头寸调整的需求，另方面仍怀疑有央行抛售美元资产的可能性，连续两天坚决推升人民币升值；但汇率走至6.2元关口后结汇力道趋弱，客盘大量购汇出现，并引发市场美元空头止损。
“客户看到6.2元要到了，就赶紧来购汇了，结果大家又是空头寸，被逼得止损了。全民做空，结果全民止损。”一股份行交易员说。
本周即期汇率大幅波动后累计上涨0.64%，令年初至今的跌幅缩至2.52%，同期中间价则累计升值0.2%。
交易员认为在昨天突破6.22元技术关口之后，短期内人民币继续升值可能性偏大，但6.2元仍会有一定阻力。若该价位也获突破，则人民币有可能继续升值到6.17元一带。
全球汇市方面，美元兑日圆升约0.3%，市场关注日本央行周五发布的最新政策言论；英 镑大涨，因英国央行意外暗示可能今年加息。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2107 6.2185 0.13%
中间价 6.1503 6.1516 0.02%
成交额 143亿美元
日内相对于中间价最大波幅 -1.05% (上限±2%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 129 6.2018 6.2147
2014年来即期升贬值幅度 -2.52%
1年期美元/人民币掉期升水 695
离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日
:16
1年期NDF 6.2130/50 6.211
CNH即期 6.2099/09 6.2114
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 杨淑祯/张喜良)
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