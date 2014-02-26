人民币微涨 中止六连贬行情

* 人民币结束此前连六日贬值行情而收涨

* 早盘一度跌至近七个月新低，中间价微贬

* 但贬值力道趋弱，市场猜测续贬空间不多

路透北京2月26日 - 人民币兑美元即期周三微幅收涨，结束此前连续六日贬值走势，人民币汇率企稳迹象显现；盘中一度跌至近七个月新低，而较昨日日内即急贬数百个点子则明显放缓。中间价小幅走弱，但仅贬8个点子，显示央行主动引导人民币汇率贬值的力道亦在放缓。

周三全天交投区间多数落在中间价偏弱方向，这是2012年9月以来的首次。交易员称，今日交投情绪偏向谨慎，虽然人民币微幅上涨，但盘中仍有央行疑似干预，显示监管层仍要把境内美元价格维持在高位，目前看还没有证据说明价格要往下走。

外管局稍早首次公开对近期人民币大幅贬值提出说法称，近期人民币汇率走势是市场主体调整前期人民币交易策略的结果，而这次汇率波动幅度与发达和新兴市场货币的波动相比属于正常波动，不必过分解读。

“客盘现在也没有变成净售汇，人民币市场驱动的大幅下跌应该还不会出现，但是这种双向波动应该会维持一段时间，未必会很快转为人民币升值的方向，还有半个月或者一个月的时间吧。”一股份行外汇交易主管称。

交易员并提到，客户现在大多在观望，有结汇需求的还想要再等等，而购汇的客户也比较犹豫，毕竟本轮人民币贬值更多是央行主动引导的结果，央行中间价仍将继续引导后市走势。

不过，交易员指出，最近几天的中间价企稳迹象明显，虽然即期人民币继续贬值，但幅度亦较前期收窄，人民币继续大幅贬值的可能性应该已经不大，央行借由本轮贬值挤出套利泡沫的意图也略有成效。

中国招商银行总行金融市场部高级分析师刘东亮周二称，周二上午的人民币大跌，有可能反映出市场恐慌情绪已露头，套利资金止损盘出现，表明此轮贬值初见效果。虽然不排除央行会允许汇率进一步贬值，但不会放任人民币大跌，近期会择机收手

人民币即期上周累计已下跌0.4%，今年年初至今的累计跌幅已到1.16%，且目前价位已与去年全年价格中枢基本持平。

全球汇市方面，日圆周三持稳，因在美国公债收益率下滑的背景下，投资者远离美元，而且对中国经济增长的担忧引发避险情绪，带动日圆买盘。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及

离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1248 6.1266 0.03%

中间价 6.1192 6.1184

-0.01%

成交额 191亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.26% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 183 6.1168 6.1351

2014年来即期升贬值幅度 -1.16%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日

:20

1年期NDF 6.1436/76 6.149

CNH即期 6.1113/24 6.1151

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯/杨淑祯)

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