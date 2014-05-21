人民币即期小幅收升 结购汇均衡市场窄幅波动

路透北京5月21日 - 人民币兑美元CNY=CFXS即期周三小幅收升，全天结购汇仍相对均

衡，午后大行结汇力道略增，带动人民币汇价小幅走升，全天波幅不大，仅有50-60个点子

的波动区间。

中间价走弱至一周低点，但对市场影响不明显，市场未来方向不明朗，交投谨慎。

交易员称，今日汇市表现很平静，没太大波动，结购汇状况相对均衡，估计市场能维持

短期均衡，料短期波动区间在6.20-6.25之间。

“整个市场比较均衡，没有那么多买卖盘，如果6.20-6.25的这个关键区间破了，可能

会有方向出来。”一股份制行交易员称。

经历了人民币贬值高潮迭起的4月，终令跨境贸易套利的热钱受到惊吓，且整个人民币

汇市的客盘交易也陷入相对谨慎。中国外管局周二公布的最新数据显示，4月代客结售汇顺

差仅79亿美元，较上月下降逾八成 ，并创出九个月来的新低；同期银行代客远期净结汇也

仅15亿美元，创出18个月来的新低。

交易员称，未来关注中间价的走势，以及5-6月可能出现的购汇小高潮是否会如期而至

，这些都将影响未来人民币汇价走势。

最近几个月，人民币汇市少了疑似干预频繁出现的身影，多了几分收放自如的从容，近

期市场化形成了相对均衡的人民币汇率，但看似平静的背后仍波涛汹涌。市场担心一旦短期

均衡被打破，中国央行是再次祭出干预工具、还是顺势推进汇改，抑或有第三条路可走，皆

成为下半年人民币汇市的最大看点。

全球汇市方面， 日圆兑美元和兑欧元周三涨至三个半月高点，受助于日本央行总裁黑

田东彦发表的乐观讲话，讲话内容并未暗示近期可能进一步放松货币政策。

以下为今日在岸市场人民币兑美元CNY=CFXS收盘价、中间价<CNY=

PBOC>，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格CNY=CFXS 6.2337 6.2384 0.08%

中间价CNY=PBOC 6.1645 6.1626 -0.03%

成交额CNYSPTVOL=CFXT 143亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -1.22% (上限±2% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 59 6.2335 6.2394

2014年来即期升贬值幅度 -2.88%

1年期美元/人民币掉期升水 688

CNY1Y=CFXS

离岸人民币市场,北京时间16 今日 上日

:49

1年期NDFCNY1YNDFOR= 6.2370/10 6.24

CNH即期CNH= 6.2325/31 6.2365

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行

续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮

动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李文科; 审校 黄凯/杨淑祯)

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