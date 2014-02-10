人民币收升 终结四日连跌

* 人民币兑美元即期收升

* 客盘结汇回归，但遭购汇制衡

* 短期料以持稳为主

路透北京2月10日 - 人民币兑美元即期周一收涨，幅度超过中间价的微幅上涨。春节后第二个交易日客盘结汇回归，但交易人士也反映疑似干预的大行购汇在6.06元附近再次出现，限制人民币快速反弹。

交易人士表示，春节长假过后客户陆续开业，结汇较此前明显加重。6.06元附近出现大行购汇、且节后购汇也仍在消化，即期日内多数时间都在6.06元上方做窄幅波动，但尾盘时仍冲高并收于6.0593元。

不过一外资行交易主管认为，短期而言即期仍可能以持稳为主，“目前还看不到明显的波动迹象，可能要到一季度末会出现明显方向吧。”

中国央行在去年第四季度货币政策执行报告中指出，将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。随着美国逐步退出量化宽松政策，长期利率可能继续上升，新兴经济体面临资本流动和融资成本变化的冲击，全球经济运行中的不确定因素依然存在，出口面临的国际竞争也可能会更为激烈。

全球汇市方面，美元周一升至1月底以来最高水准，因预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将推进其撤出刺激的计划，即使此前公布的就业数据黯淡。

新兴汇市方面，多数亚洲新兴市场货币周一缓步走高，因地区股市上扬，但投资者保持谨慎，等待新任美国联邦储备理事会(美联储)主席叶伦本周稍后的听证会，以便从中寻找美国货币政策的线索。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0593 6.0634 0.07%

中间价 6.1083 6.1089

0.01%

成交额 190亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.81% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 38 6.0587 6.0625

2014年来即期升贬值幅度 -0.09%

1年期美元/人民币掉期升水 264

离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日

1年期NDF 6.1125/55 6.1145

CNH即期 6.0338/68 6.0259

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 黄凯)

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