人民币收涨 在中间价附近窄幅波动呈企稳态势

* 人民币收高

* 中间价升值，结束三天连贬

* 大型购汇未出现，客盘结购汇趋于均衡

* 波动偏窄、走势渐稳

路透北京3月13日 - 人民币兑美元即期周四收升。中间价微涨结束连三天下跌，在大型购汇盘未出现的情况下，客盘结购汇趋于均衡，波动偏窄、走势渐稳。

交易人士表示，近期疑似的数量型干预明显减少，但中间价引导作用较前期明显，即期价格保持在中间价附近波动。远期购汇需求见涨，也显示市场预期保持分化，短期出现单边涨跌的可能性较小。

一外资行交易员认为，单从2月外贸数据还不能做出汇率反向的判断，毕竟有基数较高的因素。接下来一个月的时间，需关注中国、美国的经济数据，“经济和政策的不确定性是目前汇率最大的影响因素。”

她认为，近期汇率市况是推出诸如扩大波幅等政策的良好时机，因预期分化、不会走出单边走势，但是否推出完全取决于监管层意愿。

全球汇市方面，欧元周四触及两年半高位，因有关欧洲央行放宽政策的预期降温，引发对于欧元的看多情绪。

中国国务院总理李克强周四在记者会上表示，中国在去年并没有采取短期刺激政策的情况下能够实现经济预期目标。今年可能会有更复杂的因素，中国之所以把经济增长率定在7.5%左右，考虑的还是保就业、惠民生，增加城乡居民收入。

中国1-2月工业、投资和消费同比增速皆逊于预期，尤其工业增速创下近五年最低水准。整体经济下行压力明显增加，一季度经济形势不容乐观，多数分析人士认为甚至可能保不住7.5%。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.1361 6.1450 0.15%

中间价 6.1320 6.1343 0.04%

成交额 149亿美元

日内相对于中间价最大波幅 -0.14% (上限±1% 日高 日低

)

日内波动幅度(pips) 47 6.1361 6.1408

2014年来即期升贬值幅度 -1.34%

1年期美元/人民币掉期升水 280

离岸人民币市场,北京时间16:4 今日 上日

5

1年期NDF 6.1910/40 6.192

CNH即期 6.1334/41 6.1398

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)

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