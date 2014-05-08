人民币低开高走收升0.1% 贸易顺差好于预期提振结汇

沪综指连二日小幅收升 资金调仓换股市场热点现切换迹象
路透北京4月26日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，连二日上涨。分析师指出，今日大盘延续反弹势头，但沪综指在触及5日均线3,150点后上攻乏力；市场因政策收紧造成的紧张情绪逐渐缓和，短期大盘走势趋稳。部分获利资金从此前涨幅较大的个股转战超跌股，市场现调仓换股迹象，料后市大盘将在窄幅区间内震荡。
* 人民币即期低开后高收
* 4月贸易顺差好于预期提振结汇
* 贸易料持续改善将为人民币提供支撑
路透北京5月8日 - 人民币兑美元即期汇率周四随中间价低开后走升，收盘涨0.1%，主要受盘间公布好于预期的4月贸易顺差数据提振。
市场人士预计后期外贸有望持续改善，这将为人民币升值提供支撑，乐观预期使盘间客盘以结汇偏多。
一股份行交易员认为，今天贸易数据要比预期好一些，提振人民币走升；预计后期贸易情况应该还可以，顺差水平会对人民币形成支撑，没有理由再大幅贬值。
但亦有人士保持冷静，认为贸易继续走强的动力，仍有赖于中美利差缩窄导致人民币继续贬值。
联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩认为，甫公布的贸易数据相对强劲，主要是人民币贬值的刺激作用。从国外的经济情况看，环比的经济数据偏弱，因此人民币贬值对贸易的推动更为明显。
“未来贸易继续走强的原因主要有两方面：一是中美利差缩窄致使人民币继续回落；二是美国等发达经济体的继续复苏。”他说。
中国4月进出口同比均现增长，虽然增幅轻微但仍优于预期。分析人士认为，这表明外贸行业已经出现企稳迹象，随着去年同期贸易虚增因素的消散，预计5月开始出口将逐渐恢复至正常水平。
中国海关周四公布，中国4月出口同比增长0.9%，进口同比增长0.8%，路透访问分析师预估中值分别为下降1.7%和下降2.3%；当月贸易顺差184.5亿美元，路透预估中值为顺差139亿美元。
全球汇市方面，欧元兑美元周四上涨，距离近期创下的两个月高点不远，同时受到货币市场隔夜拆款利率上扬所支撑；货币市场利率上扬是因为欧元区超额现金准备减少。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2280 6.2343 0.10%
中间价 6.1557 6.1542 -0.02%
成交额 146亿美元
日内相对于中间价最大波 -1.35% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 136 6.2254 6.2390
2014年来即期升贬值幅度 -2.80%
1年期美元/人民币掉期升 640
水
离岸人民币市场,北京时 今日 上日
间17:17
1年期NDF 6.2060/95 6.2228
CNH即期 6.2273/91 6.2323
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完）
(发稿 李然; 审校 吴云凌/张喜良)
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