人民币看多气氛不改 沽美元期权组合热门

记者 李珊珊

路透香港3月29日 - 近几周离岸人民币走势较为黏腻，大部分时间在6.2000-6.2100区间窄幅波动，部分人士预期离岸汇率或许会出现小幅回档。尽管如此，中国经济向好使得人民币看多气氛不减，离岸市场人民币期权交易成了热门商品。

市场人士指出，除了贸易厂商的汇兑避险需求外，市场押注人行今年可能会有进一步的汇改措施，有更多的对冲基金也藉着期权交易，期以在人民币升值的预期中获取更多收益。

“市场猜测中国会放宽人民币波动区间，六个月到一年的期权看到很多对冲基金、私人银行(PB)进来，”一主要中资银行资深交易员说。

他表示，自去年底开始，外资银行在这块领域特别活跃，大量资金流入市场，选择在长天期远汇进行避险，也令远汇交易量较去年时活络。

中国央行去年4月将人民币兑美元浮动区间由中间价格的上下0.5%，扩大至1%。随着汇率机制逐步向市场化演进，市场揣测今年波动区间或许会进一步扩大至1.5%或2.0%。

银行人士指出，虽然人民币波动系数(volatilities)不高，但因看多走势较为明确，市场对于期限六个月至一年、沽出美元的期权组合颇为热衷。

该名人士举例，以客户承作的“买入美元卖权、卖出美元买权”组合，双边执行价格同时设定6.30，采用双边本金不对等的杠杆操作。设定获利目标为3,000点子，估计在四至六个月可达到出场目标，以本金50万美元计算，年化报酬率在5%左右。

汇率交易商指出，虽然近期人民币中间价格上上下下未见明确方向，且欧洲动荡情况未改，市场对于美元的风险偏好似乎有所改善，令离岸市场出现一些美元空仓部位的获利了结。然而今年以来人民币相对于其他非美主要货币为佳，令市场对于作多人民币的策略仍较为偏好。

离岸人民币兑美元本周五中午报6.2065元，今年迄今升值约0.3%，是主要亚洲货币中仍保持升值的，表现优于韩元的贬值约4%，台币的贬2.76%以及新加坡元的贬1.63%，而这波货币战的起首--日圆今年贬幅已达8%。

上述中资银行交易员表示，在中间价格的牵制以及欧洲情势不明令风险胃纳改变之际，短期离岸人民币可能在6.2000至6.2150间波动。

中国外汇管理局最新公布的银行代客净结汇顺差虽然较1月的天量减少，但仍然是2012年月平均的三倍有余，反映出资本流入中国仍相对强劲。一部分是基于出口已见复苏，另一部分则是反应了市场对于人民币升值的预期强烈。分析师认为，中国经济稳步复苏，外贸增长今年将好于去年，上半年都可能呈现资金流入。

欲浏览亚洲主要货币兑美元今年以来表现，请点选(link.reuters.com/byh96t)

中国央行本周再度仅进行正回购，令春节过后资金连续六周呈现净回笼。在市场关注央行货币市场动向之际，美银美林建议，可以“七天期回购、贷款增长以及社会融资总量”作为观察指标。

美银美林发布报告称，七天期回购利率快速反应银行间流动性松紧，并广泛作为多种衍生性商品利率指标，对资金成本反应较为直接。贷款增长则是创造银行体系流动的主要渠道，社会融资总量则是影响实质经济发展的信贷增长指标，相信这三项指标综合将是观察央行货币政策的最好方式。

该投行表示，由这三项指标观察，预计央行上半年将维持“中性”政策方向，下半年可能略微收紧。上半年七天期回购利率预料可持稳在3.0-3.5%间；上半年贷款增长在15%，至年底年可能放缓至14.3%；而社会融资总量增速在上半年则维持在18-20%，下半年放慢至16%。

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 16,886.7 48

2. 渣打银行 8,862.5 25

3. 法国巴黎银行 7,800.8 27

4. 工商银行 2,151.7 6

5. 巴克莱 2,086.5 6

**本周市场动态**

--中国央行与巴西中央银行签署中巴双边本币互换协议，互换规模为1,900亿元人民币/600亿巴西雷亚尔，有效期三年，经双方同意可以展期。

--香港金管局公布，2013年2月此间金融机构人民币存款余额达到6,517.21亿元，创下历史高点记录，也是连续第五个月出现增长。

--中国央行本周公开市场净回笼继续小幅放量至570亿元人民币，至此春节后连续净回笼已达六周。资金面仍相当宽松，为抑制流动性进一步泛滥，央行在公开市场维持一定规模的回笼量，但由于月末及季末将至，净回笼量增幅尚属温和。

--中国国家外汇管理局最新数据显示，2月银行代客结售汇顺差322亿美元，自上月926亿美元水平回落；远期结售汇为净结汇25亿美元。

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告显示，台湾人民币使用需求持续上升，过去六个月的支付额成长逾一倍，超越美国及澳洲，成为第四大离岸中心。

--两位了解情况的消息人士表示，德意志银行(DBKGn.DE)宝岛债已定出询价参考利率，三年券的参考利率在2.3%，五年券则采浮动报价。

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)已为中国一家名列《财星(财富)》杂志500强企业设立一套人民币跨境贸易结算解决方案，提供集中式现金管理，预料将吸引更多外国企业在国际贸易使用人民币。(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。