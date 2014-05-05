人民币汇率5月料在6.20-6.27区间振荡--广发银行

路透北京5月5日 -中国广发银行周日发布研究报告认为，经过连续三个月的贬值，人民币兑美元即期汇率在当前汇率水平上达成了供求的短期均衡，5月间维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。

该行金融市场部外汇及商品交易主管黄毅在报告中分析，今年2、3月有部分结汇企业已经“逢高（美元）”做了远期结汇，而当美元汇价进一步走高，有资源再做远期结汇的客户已经不多，部分客户的当期收汇用于远期结汇履约而非即期结汇，市场卖压因而减轻。

报告并预计，在外贸重新升温之前，人民币升值概率较小，维持在6.20-6.27偏弱区间可能性较大。而人民币出现阶段性升值，预计要待7月之后。

接下去有几方面影响汇率走势的因素。进出口贸易方面，根据过去两年经验，出口贸易一般会在二季度迎来较明显复苏，相应增加外汇供给；但同期由于资本和金融项目的购汇（例如海外上市企业的分红派息、购汇还贷等）激增，也会加大外汇需求。

如果以时间看，4、5、6、7、8月都是过去两年代客净结汇较少或代客净售汇的月份，当中6、7、8三月尤其明显。

同时，4月30日国务院常务会议部署支持外贸稳定增长和优化结构有关工作，暗示4月外贸的复苏力度可能不足。

再者，由于这波贬值对“假贸易真套利”打击较彻底，对贸易数据客观上起到了挤泡沫的作用，外贸要成长到泡沫之前的水平，需要一定时间。

报告称，受本轮人民币贬值影响较大的境内企业主要有：过量远期结汇的出口商、未做套保的进口商和有较多美元负债的企业，部分航空、航运和房地产上市公司在一季度录得巨额汇兑亏损。而在海外押注人民币升值的TRF产品，有不少台湾的中小企业参与，在这波贬值浪潮也受损。

北京时间11:08，人民币兑美元即期报6.2516元，上日收报6.2593元。今日人民币兑美元中间价为6.156元，上日中间价为6.158元。（完）

(发稿 李然; 审校 林高丽)

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