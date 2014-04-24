综述：人民币看空情绪共振 引发贬值加速担忧

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
* 企业避险意愿转浓，人民币贬值预期强化
* 短期若续贬破位或令人民币贬向6.3元
* 监管层态度暧昧为贬值预期推波助澜
* 外管局警示双向波动风险并呼吁理性看待
作者 李然/李文科
路透北京4月24日 -人民币汇率市场似乎山雨欲来风满楼。经历一段时间的汇价信号混杂、经济预期分歧、监管态度暧昧，企业购汇避险的意愿正在逐渐转浓，市场预期有形成贬值合力的苗头。
从4月9日到周四收盘，人民币兑美元即期汇率从最强的6.1850元贬至最弱的6.2509元，12个交易日贬去659个点子或1.05%，使年初至今的贬值幅度扩大到3.12%。
“客户的预期正在向贬值方向转变。去年下半年的很多远期结汇现在已经处于浮亏，本周以来贬值步伐明显加快，人民币如果继续贬值并站上6.25元，购汇将会比较猛烈，有可能会贬至6.3元。”一外资行交易员称。
她并认为，这一波贬值中监管层干预的可能性较小，因人民币快速走贬会引发市场恐慌，对于监管层而言弊大于利，所以就算是大行购汇，也应该是客盘主导。
自3月中旬汇改推进、扩大人民币日内浮动区间之后，企业避险的意识正在变强，体现在远期结汇减少、远期购汇增加；同时套利交易的退出也使即期购汇增多。
这些因素经过3月末至不久前的发酵后，正让犹豫不决的企业更多向看空人民币方向靠拢。尤其是在汇率行至6.25元这个重要的前期盘整平台，破位后有可能迫使市场切实调整后期汇率预期。
离岸人民币现汇周四也刷新逾年半来新低，并逼近期权停损的6.25关卡，客盘压力再度升高，令人民币后市下跌压力沉重。市场人士指出，6.25关卡眼见不保，再次引起各家银行急电今年承作期权衍生品的客户前来补足担保品。
随着人民币贬值和双向波动特征日趋明显，企业的汇率操作风格正在发生变化。中国国家外汇管理局周四公布的数据显示，3月份代客远期结售汇顺差环比骤降200亿美元至27亿美元，因远期结购汇意愿一减一增。
**监管层态度暧昧**
就在本周以前，由于汇率预期较为分化，央行中间价和日内疑似干预都是市场紧盯的风向标。本周初汇率行至6.24元遭遇较强的大行结汇支撑，一度被解读为央行的“反向干预”。
近两天客盘购汇仍有增加，尤其是周四油盘购汇引发美元价格上蹿，引发一部分盘踞在6.25元的美元空头止损平盘，而市场并未见到所谓反向干预，仅仅是中间价微微走强稳定军心。
市场人士对这些混杂的信号头疼不已。一股份行交易主管直言不讳，“我觉得老大（央行）态度不坚决。要不就果断贬，要不就果断压着，现在是半推半就。”
疑似干预的神出鬼没让企业无所适从、只有乖乖学习避险止损，事实上让汇率双向波动起来，不过，在当前市况下，监管层的暧昧态度带来很大不确定性，贬幅进一步扩大有可能引发汇率预期转向。
中国外管局国际收支司司长管涛周四在记者会上分析，前期的一些国内外汇贷款或者从海外借的外币负债，在汇率波动后会承受一定的压力。3月份以后，随着汇率波动的加大，越来越多的企业开始对冲前期外币负债敞口，增加了远期购汇。
同时他还说，汇率波动对前期看涨人民币单边升值的套利交易形成挤出效应，并释放出平仓购汇的需求，反过来进一步推动汇率的波动和资金流出的压力。
招商银行总行高级分析师刘东亮认为，即使真正存在反向干预，监管层的目的可能也只在于营造汇率双向波动。“我认为就算贬到6.3也是可以接受的，个人预测会贬到6.26左右。”
**官员呼吁理性看待**
管涛在记者会上强调，尽管现在人民币汇率出现了波动，但是影响跨境资本流动的基本面因素并没有发生根本改变，而后期跨境资金流动和汇率的双向振荡将成为新的常态。
从周小川行长此前关于注重中期趋势重于短期趋势的立场上看，监管层对于短期双向波动容忍度应有所提高，但也不会容忍中期出现单边趋势。
除了国内外基本面和国际收支因素，管涛还着重分析指出，当前人民币汇率除去市场供求以外的影响因素正愈加重要。这包括一些心理预期、价格重估等非流量、非交易因素。
“从这个意义上来讲，目前的人民币汇率走势可能就不能简单从商品供求关系来看，越来越像股票和债券这种资产价格变化。”他认为，这也是汇率呈现双向波动的一个条件。
他认为，对于这种变化，市场各方都要做出适应性调整，理性看待，积极应对。外汇管理部门将继续加快培育和发展外汇市场，引导企业树立正确的汇率风险意识，并进一步提高数据透明度，帮助市场主体更好地识别和管理风险。（完）
(审校 黄凯)
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