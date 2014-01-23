人民币即期收盘随中间价微跌

中国钢铁行业规范企业名单首次“清淤” 40家整改29家撤销河北是重灾区（更新版）
路透北京4月24日 - 中国钢铁行业去产能的风暴仍在继续吹，工信部日前对企业规范名单首次进行动态调整并宣布，29家企业列入撤销的钢铁行业规范企业名单、40家列入整改名单。其中河北省是重灾区，有五家被列入撤销的规范企业名单，整改的则多达14家。
* 人民币即期收盘微跌
* 中间价续贬
* 市场在接近涨停水平保持谨慎
路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周四收盘微跌。中间价续跌后，即期整体振荡空间随之向贬值方向平移，尽管结汇压力仍重，但出于对疑似干预的忌惮，汇价仅在6.0525上下谨慎波动。
交易人士认为，由于境内人民币收益吸引力较大，出口商收汇后第一反应还是换为人民币，为近期带来较大的净结汇压力。
一股份行交易员认为，中间价继续走贬，带来的风险就是央行必须出来干预，否则可很容易触及涨停，“今天人民币涨停也就6.0496，离涨停太近了。”
全球汇市方面，加元周四亚洲盘中跌至四年半低点，此前加拿大央行表示，加元贬值应有助于该国出口；另一方面中国公布令人失望的制造业调查之后，澳元走软。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬
即期成交价格 6.0510 6.0513 0.00%
中间价 6.1107 6.1087
-0.03%
成交额 230亿美元
日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%) 日高 日低
日内波动幅度(pips) 30 6.0510 6.0540
2014年来即期升贬值幅度 0.05%
1年期美元/人民币掉期升水
离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日
1年期NDF 6.1125/60 6.105
CNH即期 6.0326/49 6.0285
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)
(发稿 李然; 审校 曾祥进)
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