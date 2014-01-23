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中国财经 | 2014年 1月 23日 星期四 17:52 BJT

人民币即期收盘随中间价微跌

* 人民币即期收盘微跌

* 中间价续贬

* 市场在接近涨停水平保持谨慎

路透北京1月23日 - 人民币兑美元即期周四收盘微跌。中间价续跌后，即期整体振荡空间随之向贬值方向平移，尽管结汇压力仍重，但出于对疑似干预的忌惮，汇价仅在6.0525上下谨慎波动。

交易人士认为，由于境内人民币收益吸引力较大，出口商收汇后第一反应还是换为人民币，为近期带来较大的净结汇压力。

一股份行交易员认为，中间价继续走贬，带来的风险就是央行必须出来干预，否则可很容易触及涨停，“今天人民币涨停也就6.0496，离涨停太近了。”

全球汇市方面，加元周四亚洲盘中跌至四年半低点，此前加拿大央行表示，加元贬值应有助于该国出口；另一方面中国公布令人失望的制造业调查之后，澳元走软。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.0510 6.0513 0.00%

中间价 6.1107 6.1087

-0.03%

成交额 230亿美元

日内相对于中间价最大波幅 0.98% (上限±1%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 30 6.0510 6.0540

2014年来即期升贬值幅度 0.05%

1年期美元/人民币掉期升水

离岸人民币市场,北京时间16:31 今日 上日

1年期NDF 6.1125/60 6.105

CNH即期 6.0326/49 6.0285

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 李然; 审校 曾祥进)

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