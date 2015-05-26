人民币连三日收跌 短期料延续区间窄幅波动

路透上海/北京5月26日 - 人民币兑美元即期周二连续第三日收跌，中间价创三周低点。交易员称，整体交投清淡，客盘购汇量有限，也未见大行踪迹。人民币陷在6.19-6.21元窄幅区间的态势料仍将持续。

他们并认为，后市主要取决于央行的态度。年初至今经常性的大行结汇盘限制了人民币的贬值空间，但考虑到当前的国际环境，亦非人民币的升值良机。此前美元指数回调时人民币升值不明显，在美元指数企稳回升之际，人民币升值的概率更低。

“即期市场没什么动， 基本上跟着离岸市场有点儿贬值。因为也没有大行出来干预，总的来说客户的购汇也不是特别多，交投比较清淡。”一中资行交易员说。

他并从近期美联储官员发言以及美国经济数据判断，美联储可能不会在6月份即启动加息，但也不能掉以轻心，预计美联储今年三季度加息的可能性较大，届时或令人民币汇率承压。

另一位股份制行交易员称，即期很清淡，市场更多预期会反映到掉期等其他品种，美元/人民币一年期掉期升水已经连续第三日上涨，今日收盘创下5月7日以来的近三周收盘新高，亦是对最近几日美元指数连续上涨的一个反映。

人民币汇率升值的概率的确不大。国际货币基金组织（IMF）周二声明指出，当前人民币币值不再被低估，因实际有效汇率在过去一年大幅升值，并建议中国应该2-3年内基本实现浮动汇率，仅在非正常或过度波动时干预市场。

全球汇市方面，美元指数周二上扬1%，延续上周五公布通胀数据改善以来的涨幅，欧元/美元因而跌落1.09美元，为一个月来首见。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸

市场人民币的主要报价：

今日 上日 升贬

即期成交价格 6.2040 6.2020 -0.03%

中间价 6.1172 6.1165 -0.01%

成交额 152亿美元

日内美元兑人民币相对于中间价最大波幅 1.47% (上限±2%) 日高 日低

日内波动幅度(pips) 47 6.2025 6.2072

2015年来即期升贬值幅度 0.00%

1年期美元/人民币掉期升水 1425

今日 上日

1年期NDF 6.2495/45 6.239

CNH即期 6.2054/74 6.2017

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩

至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完)

(发稿 张金栋/倪蔚丹/李文科; 审校 杨淑祯)

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