人民币收盘由跌转升 尾盘干预频现致成交创历史次高

路透上海8月26日 - 人民币兑美元即期周三收盘由跌转升，成交创历史次高；中间价则两连跌刷新四年低点。交易员表示，央行降准降息稳定经济，总理亦向市场喊话，连番动作着力淡化人民币贬值预期，尾盘央行再现干预身影，迅速推高汇价，拉近与中间价距离，短期或呈现稳中有跌走势。

他们并指出，央行降准降息措施以及总理喊话维稳汇率之后，离岸市场反应较为积极，离岸CNH亦走升，但两地价差仍达逾700点子，且实际购汇需求仍旺盛，日内成交继续放大，凸显央行维稳难度。香港金管局和中国央行在两地投放流动性，因资金宽松掉期升水明显下行，帮助缓和贬值预期。

“(美元兑人民币)尾盘砸下来几十个点，好明显的干预，但是砸到6.41就没再动，感觉这个位置（央行）可以接受，当然今天开盘太高了，必须要拉一把。”一中资行交易员指出。

今日人民币兑美元即期成交量为490亿美元，较上日372亿美元放大逾三成，并创有数据以来次高；此前历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元。

另一外资行交易员表示，从这几天看，机制确确实实变了，央行还是愿意汇率有波动，接下来就是验证李总理的话是不是能稳定市场预期。

受央行降准提振，且央行今日通过SLO(短期流动性调节工具)向市场投放1,400亿元流动性，市场资金面明显宽松，境内一年期美元掉期升水回落至1,730点子，离岸CNH一年期掉期亦较昨日收盘回落，最新报2,260/2,310。

中国央行周二晚间宣布双双下调存贷款基准利率和存款准备金率。分析人士称，央行如果决心保流动性和利率，那么汇率可能暂时会放一放，人民币汇率存在进一步贬值的可能。

三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称，尽管流动性的注入对稳定资产价格有帮助，但当流动性注入之后，央行可能会减少外汇市场上的维稳操作以维持货币政策的有效性，人民币汇率存在进一步贬值的可能。

就在人民币贬值预期更甚之时，中国国务院总理李克强周二表示，中国经济运行在合理区间，当前人民币不存在持续贬值的基础，能够保持在合理均衡水平。

全球汇市方面，美元兑日圆及欧元周三缩减涨幅，尽管中国宣布宽松措施，中国及欧洲股市仍下跌，多数投资人对全球经济前景感到不安。

中国外汇交易中心周三更新的15点人民币兑美元参考汇率为6.4134。外汇交易中心自本周一开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。外汇交易中心指出，参考汇率的计算方法为上述各自对应时点前30秒内市场成交价格的加权平均。五个时点的参考汇率均依据境内银行间外汇市场成交价格计算得出，综合反映了当日外汇市场供求状况。

以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬

即期成交价格 6.4105 6.4124 0.03%

中间价 6.4043 6.3987 -0.09%

成交额 490亿美元 372亿美元

日内美元兑人民币相对于中 0.39%(上限±2%) 日高 日低

间价最大波幅

日内波动幅度(pips) 261 6.4032 6.4293

今年以来升贬幅度 -3.22%

2005年汇改以来升贬幅度 29.11%

1年期美元/人民币掉期升水 1,930

离岸人民币市场

工具 今日 上日

CNH即期 6.4842 6.5095

一年期NDF 6.6925 6.7275

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）

(发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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