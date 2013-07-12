币值稳定有利于提升人民币的跨境贸易使用--中行报告

路透北京7月12日 - 中国银行(3988.HK)(601988.SS)周五发布调查报告称，七成受访境内客户将规避汇率风险作为跨境贸易人民币结算的首位优势，多数境外客户则将币值是否稳定列为是否接受人民币的最重要考虑，可见人民币保持币值稳定有利于稳步提升人民币的跨境使用水平。

周五发布的《中国银行跨境人民币业务白皮书（2013年度）》对人民币跨境交易使用情况进行全球客户调查的结果显示，境内外客户对人民币的接受度进一步提升；在跨境交易使用的人民币产品中，客户使用频率最高的是跨境贸易人民币结算产品。

“希望不仅是结算功能，人民币计价功能也能得到提升，境外流转也需提高。”中国银行公司金融总部(国际结算)总经理程军称。

调查还显示，跨境贸易人民币结算目前占中国进出口货物贸易金额的比例已超过10%，超过一半的受访客户认为未来五年跨境贸易人民币结算的占比会达到20-30%。

“当汇率发生波动时，仍有接近三成的受访境内客户做出价格让步、完全承担汇率损失，”程军表示，“也说明我们企业在国际贸易中的话语权、定价权不够大。特别是大宗商品的定价方面，需要产业链向上迁移。”

报告并称，人民币国际化仍应继续坚持以贸易为先导，继续支持人民币通过贸易渠道的跨境支付使用来促进人民币的国际化。

中国银行作为中国国际化程度最高的银行，也是跨境贸易人民币结算占比最高的银行。今年1-6月中国银行集团完成跨境人民币结算量1.6万亿元，同比增长56%，境内行完成跨境贸易人民币结算量超过7,800亿元，境内市场份额始终保持在30%左右，为市场最大。

中国银行的是次调查，共计向境内外客户发出电子问卷3,000多份，收集到有效反馈问卷2,900多份，其中来自境内的客户反馈2,200多份，涵盖境内31个省市自治区和直辖市；境外客户的反馈700多份，基本涵盖了与中国贸易较为集中的国家和地区。

以资本计全球最大的中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四表示，2013上半年办理的跨境人民币业务量超过1万亿元人民币，按年增长四成，境外机构人民币业务的贡献度增加。

2009年7月中国启动跨境贸易人民币结算试点，至2012年中国全年跨境贸易人民币结算业务累计为2.94万亿元，按年增加四成。今年首五个月单月结算量平均约3,300亿元。

中国人民银行行长周小川上月表示，将扩大人民币跨境使用，支持跨境交易中人民币结算比例逐步提高。支持中外资跨国公司开展跨境人民币管理业务，推动人民币进入跨国企业的资产组合。启动跨境人民币贸易再融资市场，推动人民币贸易融资规模的扩张。(完)

(发稿 张胜男; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。