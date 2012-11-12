人民币收盘首破6.23元 贸易顺差大增添升值动力

* 人民币再以涨幅上限作收,首破6.23元

* 中间价创逾半年来新高

* 贸易顺差45个月新高施压人民币升值

* 人民币料继续走强,但升值空间或有限

路透北京11月12日电---中国10月贸易顺差创45个月新高令人民币升值压力陡增,人民币兑美元周一再以涨幅上限作收并创历史新高.人民币兑美元中间价率先创下逾半年来高位,带动人民币首次升破6.23整数关口,全日基本仍主要守在涨幅上限位或附近.

"央行不兜底,只能一个方向一个劲地往下砸,涨停!"对外经贸大学金融学院教授丁志杰在其个人微博中称,企业和银行抛售前期在境内外持有的外汇头寸给市场造成的压力,要超过当期收入的外汇结汇压力.

交易员称,随着今年经济逐步企稳回升,且考虑到季节性因素,人民币还会继续走强,尽管升值空间可能已经有限.

以下为今日人民币兑美元主要报价以及中间价:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

*6.2291 *6.2291 6.2315 6.2920 6.3012 6.2450

"中国10月外贸顺差创45个月新高,看来这结汇的势头短期内小不了."上海一股份制银行交易员称.

香港一外资银行交易员亦强调,贸易顺差创新高加上贸易形势更好,人民币中间价肯定会走高.且央行上周五也"托市"了,这也会刺激市场信心,"总体来说我还是认为人民币仍然处於升值趋势,尽管不升值空间不是很大了,中间价的目标价位在6.27元左右."

中国外汇交易中心人民币兑美元周五逆转小幅收跌.市场人士称,午後有疑似央行通过大行提供流动性,人民币随後脱离涨停位,在尾盘数笔较低价格带动下,小幅下跌.

上述交易员称,就年底这段时间而言,从季节因素上看人民币也会走强.从去年的数据看,11月底人民币中间价还在6.3580附近,12月末的时候已经升到6.30附近,去年同一时期里中间价走高了580个点子左右.

东京汇市欧元周一在亚洲市场守在两个月低点上方,此前希腊执政联盟周日在议会争取到足够的票数,通过2013年预算法案,不过在稍後的欧元区财长会议之前,欧元涨势料有限.<FRX/CN>

以下为北京时间16:32,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元 6.3329/89 6.3450

香港离岸市场人民币兑美元即期 6.2237/60 6.2315

境内美元人民币一年期掉期升水报1,485点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3776元.

人民币兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.6%,而自9月以来已经强势升值约2%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

中国10月出口重返两位数增长,延续9月以来外贸复苏势头;不过当月进口数据则持续偏弱,令顺差扩大至45个月高位.这意味着人民币面临的升值压力料将增大,且年内货币政策或难有进一步放松.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随後亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科/李然; 审校 林高丽

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