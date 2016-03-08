人民币早盘随中间价升逾百点 贸易数据不佳打压离岸并结束倒挂

路透上海3月8日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价上升逾百点，中间价四连升刷新一个月新高。交易员称，最新公布的中国2月贸易数据不佳，打压离岸汇价走低，但对在岸汇价影响有限，短期市场仍将重点参考中间价表现。

他们并指出，离岸CNH汇价在贸易数据公布之后迅速回落，并扭转与在岸价格倒挂状况，数据可能会小幅提升人民币贬值压力；但两会期间仍以维稳为主，人民币难现大幅贬值，何况近期国际美元小幅调整，外部环境已有改善。

“外贸数据出来，CNH反应还是比较明显的，和CNY也不倒挂了，说明外界多少还是有些担忧的，基本面还是不行。”一外资行交易员称。

中国全国政协十二届四次会议与十二届全国人大四次会议已于上周开幕，会议将持续至16日上午结束。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.5065元，上日收报6.5150元。今日人民币兑美元中间价报6.5041元，上日中间价为6.5113元。人民币兑美元即期成交额为78.59亿美元，上日半日为59亿美元。

中国海关周二公布数据显示，以美元计价的2月出口同比下降25.4%，进口同比下降13.8%。2月出口同比降幅为2009年5月以来最低，当时为同比下降26.5%。2月贸易顺差为325.92亿美元，上月曾创出632.87亿美元的纪录新高。

全球汇市方面，避险日圆兑美元和欧元周二在亚洲交易时段录得稳健升幅，因市场风险胃纳减弱，而且中国贸易数据不佳提高了对于全球需求状况的担忧。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7185元, 上日尾盘为6.7068元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5116元, 上一交易日尾盘报6.5066元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5067；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。

中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完）