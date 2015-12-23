综述：中国外汇交易夜盘新年开启 活跃度取决于开放程度

作者 张金栋

路透上海12月23日 - 新年来临之际，中国银行间外汇市场交易时间延长终于敲定于明年起执行，但收盘价仍将沿用16:30的成交价，央行意在避免汇率失真，此举料也将有利于企业对汇率工具进行合理安排。

在延长交易时间的基础上，央行还宣布将进一步引进合格境外主体，丰富参与主体、拓宽交易渠道，促进境内外一致的人民币汇率。分析人士认为，中长期看将明显强化境内交易市场汇率定价权，未来离岸CNH市场或将逐渐萎缩。

对于人民币汇市仍以16:30的成交价作为收盘价，三菱东京日联银行中国首席金融市场分析师李刘阳称，“（夜盘）刚开始成交可能不活跃，也防止万一市场大波动导致价格失真，但也没说以后一直是四点半吧，成交活跃了之后再变嘛。”

招商银行同业金融总部高级分析师刘东亮亦认为，这样安排有利于央行对汇率进行某种程度的调控，避免汇率失真，也有利于企业对汇率工具进行合理安排。

央行亦在随后的答记者问中指出，延长交易时间后，市场流动性在较长一段时间内可能仍以日间交易为主，若以23:30的汇率作为收盘价，做市商参考这一价格为次日中间价报价，可能削弱中间价的基准性和代表性。如果做市商因为收盘价代表性不足而不参考进行次日中间价报价，又会影响中间价报价机制的权威性，造成收盘价与次日中间价的结构性偏离。

央行并指出，除了人民币外汇交易时间延长外，外币对和外币拆借交易系统运行时间由北京时间7:00-19:00调整至北京时间7:00-23:30。连续交易，中间不休市。

另外，为便利人民币外汇定价与交易，为市场主体提供更多的市场汇率参考，央行将在目前10:00、11:00、14：00、15:00和16:00五个时点的参考汇率基础上，在中国货币网增加公布17:00、18:00、19:00、20:00、21:00、22:00和23:00七个时点的参考汇率，计算方法相同。

**初期难活跃，需灵活安排交易人员**

受访的分析人士普遍认为，由于16:30时以后国内分行都陆续下班，没有客盘情况下，只有当前为数不多的境外主体参与交易，短期内的成交很难活跃。在本来交易人员就紧缺的情况下，虽然在积极招聘人员，但当前亦只能边走边看，灵活应对。

估计夜盘一开始应是自营为主，但缺乏客盘的纯交易员互做意义也不大，当然未来有赖于进一步扩大开放，进一步引进合格的交易者，可能会慢慢活跃，一中资行交易员指出。

“期初能有白天正常成交的十分之一就不错了，没有客盘，流动性又不会很好了，波动又比较大，”一中资行交易主管就指出，“另外一开始给夜盘交易员的额度授权也不会很大，当然大家都是边走边看。”

对于夜盘启动之后的安排，一外资行交易主管就指出，当前还是由白天的成熟交易员来盯一下夜盘，招聘也在进行，但毕竟市场都是新的，各方都在等，后面看情况要不要招聘更多的交易员。

这两年人民币汇率波动加大，同时外汇交易也对券商、基金公司等机构开放，中国的外汇交易员一直处于非常紧缺的状况，受访的机构普遍都有招聘新交易员的打算。

**活跃度取决于开放程度**

因人民币尚未实现自由兑换及完全放开资本管制，注定夜盘短期内的流动性不足的先天性问题，中期看交易能否活跃，要看央行引进合格境外主体的力度和对外开放程度，若央行稳步推进，后续离岸将逐渐萎缩。

此前央行已经在引进合格境外央行类机构，未来还可继续扩大引进主体，例如大型公司、中资银行海外分行，中资银行海外分行当地客户等，都是未来引进的交易主体目标。促进形成境内外一致的人民币汇率，也是央行的目标，但短期看对CNH的冲击可能比较有限。

中国央行在9月中旬就提出，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。11月25日首批境外央行类机构在中国外汇交易中心完成备案，正式进入中国银行间外汇市场。

三菱银行李刘阳也指出，还是要看流通机制，可以在CNH交易，不意味就可以到境内市场交易，短期内应该是心理影响，境内价格可能会对离岸价格起到稳定作用，但甚至短期夜盘可能会参考离岸市场的价格。

“把DOLLAR CNH（离岸CNH）的交易引过来嘛，当然这不是一蹴而就的，但方向已经很清楚了。”招商银行外汇交易主管张治青表示。

他称，长期看，人民币定价权一定在国内，发达国家的货币表现看，没有一个货币是境内一个价格境外一个价格的。NDF(无本金交割远期外汇交易)应该是CNH的归宿，CNH的交易量会慢慢萎缩掉。（完）